Эксклюзив 15 ноября 2022, 19:10 Время показать себя. Россия не будет вести переговоры с Украиной или ее спонсорами на их условиях Публицист Новоселов: Россия не готова начинать переговоры с Украиной на ее условиях РИА «Новости»

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Несмотря на недавние призывы некоторых высокопоставленных американских чиновников к переговорам с Россией, президент Украины Владимир Зеленский полностью отверг идею «Минска-3» и любых других контактов, если они начнутся не на невозможных условиях о выводе российских сил со всех территорий, на которые претендует его страна. Подробнее об этом — в колонке публициста Ивана Новоселова для «360».

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Далее — прямая речь.

Пока Джо Байден пытался сориентироваться в пространстве на саммите «Большой двадцатки», США уже приняли решение и побуждают Зеленского к дальнейшим атакам. Эйфория, вызванная отводом российских войск на левый берег Днепра, скоро пройдет. Причем оккупация Херсона не решает никаких реальных проблем Украины, главная из которых — нехватка денег.

Хотя очень вероятно, что Запад воспользуется недавней сомнительной резолюцией Генассамблеи ООН как предлогом для конфискации замороженных российских резервов, эти резервы пойдут на покрытие расходов самого Запада и не решат проблему с системным кризисом на Украине.

Начиная с августа, когда Украина фактически объявила дефолт по долгам и стала банкротом, уже нельзя говорить, что российская специальная военная операция направлена против Украины. Страна, находящаяся на полном жизнеобеспечении другой страны или группы стран, не может считаться независимой.

Значит, СВО теперь ведется не против Украины, а против спонсирующего ее коллективного Запада, как всегда загребающего жар чужими руками.

Поэтому неважно, что там говорит Зеленский. Он говорит то, что ему велят сказать, ведь если он скажет что-то, что разозлит спонсоров, то рискует потерять все финансирование и в одночасье оказаться на скамье подсудимых в российском суде.

В США прекрасно видят и понимают ситуацию, но разные американские силы оценивают ее по-разному. Некоторые считают, что с Москвой лучше всего договариваться сейчас, пока ход военных действий не развернулся в пользу российских войск.

Другие неправильно оценивают ситуацию и уверены в возможности поражения России. Эти силы одержали верх в подковерной дискуссии и теперь подталкивают находящуюся на пределе украинскую армию все ближе к краху.

Самое главное — то, что Россия пока не готова начинать переговоры с Украиной или ее спонсорами на их условиях. Как сказал Путин: «Мы еще даже всерьез и не начинали».

Россия сохраняет тотальное преимущество над Украиной почти во всех сферах, за исключением мирового информационного поля.

Так что, как раз в свете недавних событий и плохого пиара, России стоит показать себя и «приступить к делу всерьез», чтобы этот конфликт не затянулся на годы. И чтобы у друзей и партнеров не сложилось ложных впечатлений о ее слабости.