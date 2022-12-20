Эксклюзив 20 декабря 2022, 15:42 Разрушенные украинскими военными города ДНР возродятся, как Мариуполь Военный журналист Борзенко: ВСУ уничтожают Артемовск из-за проданной земли США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Захватившие город Артемовск в Донецкой Народной Республике украинские боевики начали уничтожать жилые дома и социальные объекты, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку. Он подчеркнул, что ВСУ используют все доступные средства для ударов по гражданской инфраструктуре. Военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная газета» Алексей Борзенко отметил в разговоре с «360», что это не первый раз, когда украинские боевики используют тактику выжженной земли в Донбассе. Дело в том, что эту землю Киев давно продал США.

Реклама

Далее — прямая речь.

Тактика выжженной земли

Отступая, ВСУ уничтожают все. Даже взрывают канализацию. Это тактика выжженной земли. Они ее всегда применяли, когда уходили. Отравляли колодцы.

У военнопленных находили такие ампулы непонятные с желтой жидкостью. Потом выяснили, что это британский яд, специально для отравления колодцев. Когда наши входили, местные жители им говорили: «Ребята, не пейте из колодцев. Они отравлены».

Это давно не украинская, а донецкая земля. Поэтому ВСУ должны все там уничтожить, чтобы добывать там сланцевый газ. Всю землю давно продали американцам.

Поэтому украинские боевики уходят и ничего после себя не оставляют. Они взрывают подвалы зданий, даже если в подвалах находятся мирные жители.

РИА «Новости»

Когда мы полностью освободим Артемовск, еще много чего увидим и узнаем из безобразий, которые творят вэсэушники. Они подвязывают взрывчатку к столбам, по которым идут провода и электрические, и телефонные. Уничтожают все подчистую: взрывают коллекторы, водопроводную систему, чтобы не было ничего. Чтобы осталась мертвая выжженная земля.

Марьинка — второй Мариуполь

На восстановление уйдут большие деньги. Но это исторический город на историческом месте. Поэтому власти Донецкой Народной Республики уже думают, как его восстанавливать.

Бои там очень тяжелые. Но они идут не столько за населенные пункты, сколько за систему автомобильных дорог, по которым подвозят боеприпасы.

РИА «Новости»

Потому сейчас нужно лишить ВСУ возможностей военного снабжения, прервать любое обеспечение боеприпасами. Как только их не будет, боевики прекратят стрелять, их легче будет взять вместе с населенными пунктами.

Там не только Артемовск. Наши там развернулись очень лихо — бои ведут за семь или восемь населенных пунктов. Марьинку уже превратили во второй Мариуполь. Снесли все до фундамента, есть улицы, на которых ни одного дома.

Принцип снайпера

ВСУ бросают в бой всех кого могут. Даже пограничников и наемников. Очень много поляков, которых уничтожают наши войска. У поляков принцип: тела своих они должны забрать и отправить домой, потому что там есть специальное кладбище. Получается, за телом одного поляка убитого идут украинцы — и гибнут по пять-шесть человек. Есть система работы снайпера, когда надо ранить человека, а не убить.

Потом пять-шесть человек пытаются вытащить раненого, но их сразу убивают на месте. Здесь нечто похожее. Там огромные потери у ВСУ. Но количество переходит в качество. То есть мы потихонечку начинаем побеждать, а на Запале такая паника.

Возрождение Артемовска

После освобождения в Артемовске станет работать специальная комиссия, которая будет определять, что выгоднее: снести дом или восстановить. С виду кажется, что дом основательно разрушен, но его можно восстановить.

Критерии оценки этих вещей — повреждения несущих конструкций и межэтажных потолочных плит. Если они пробиты, их восстановить очень сложно. Комиссия примет решение, что проще снести дом или поставить новый на тех же коммуникациях.

РИА «Новости»

Мариуполь тоже возрождается. Казалось бы, там такие страшные разрушения были, но, несмотря ни на что, восстановление идет.

Освободят населенные пункты, и линия фронта перейдет дальше, за 10, 15, 20 километров, чтобы создать фору в расстоянии. Тогда начнется первый ремонт, то есть просто подключат электричество, поскольку без него никакое восстановление невозможно.

Восстановят воду, связь, а потом приступят к фундаментальным работам. Дальше будут работать инженеры. Это не такая простая задача: это сносим, а это — оставляем. Длительный процесс.