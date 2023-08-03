03 августа 2023, 18:03
Украину толкают на заморозку конфликта. Но вопрос перемирия будет решать Россия
Политолог Светов: вопрос о том, будет перемирие или нет, зависит от России, а не Украины
Публикации в зарубежных СМИ о военном конфликте на Украине двигаются по интересной амплитуде: от завораживающих фейков про успех контрнаступления до статей, содержание которых пропитано разочарованием из-за положения ВСУ. Какой материал привлек внимание общественности на этот раз и почему цена такой публикации — «три копейки в базарный день»?
Прогноз от немецкого издания
Вынужденное перемирие с Запада
Немецкая газета Die Welt опубликовала материал обозревателя Кристофа Шлитца, который отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Украина не в состоянии выдержать сильное военное сопротивление России, в особенности предстоящей зимой.
В результате Киев будет вынужден идти на мирные переговоры с Москвой под массированным давлением США, предположил обозреватель. Состояние замороженного конфликта будет походить на отношения между Южной и Северной Кореей.
«Киев не сможет оттеснить Россию. Все указывает на то, что конфликт будет заморожен. Атаки Украины в районе Запорожья пока провалились. Начинается гонка со временем. Надежды Запада на перелом ситуации с помощью подготовки солдат и поставки техники не оправдываются», — подчеркнули в статье.
Украинцы «изнашиваются», Запад разочарован
При замораживании конфликта вступление Украины в НАТО и Европейский союз станет чем-то недостижимым, отметил автор материала.
«До вступления в НАТО и ЕС еще далеко. Иностранные инвесторы вряд ли будут вкладывать деньги из-за неопределенной ситуации, а восстановление остальной части Украины будет идти гораздо медленнее», — уточнил Шлитц.
Отсутствие успеха в контрнаступлении, по мнению журналиста, усилит разочарование у солдат и гражданского населения Украины. Энергоснабжение предстоящей зимой будет гораздо сложнее, чем год назад. Таким образом, украинцы «постепенно изнашиваются».
«Усталость от поражений»: прекращение поставок оружия с Запада
Автор статьи напомнил, что правительства США и ЕС признали: украинские вооруженные силы больше не способны на успешные наступления и завоевания на большой территории, несмотря на поставки им современного оружия.
«Вряд ли кто-то там заинтересован в кровавом отвоевании Крыма. <…> Выборы в США ослабят поддержку Украины со стороны президента [США] Байдена, и параллельно другие союзники, чувствуя усталость, вероятно, потеряют интерес к повторным масштабным поставкам оружия в 2024 году», — заключил Шлитц.
Далее — прямая речь собеседника «360».
Политолог и журналист Юрий Светов: перемирие зависит от России, а не от Украины
Неразумное сравнение
Такого рода публикаций довольно много, и во всех этих рассуждениях присутствует один важный момент. Они (зарубежные СМИ — прим. ред.) полагают, что проблема перемирия касается только Украины. Государство столкнется с трудностями и заключит перемирие с Россией.
Вторая сторона вопроса: а Москва будет заключать с Киевом перемирие? Иностранные журналисты не могут ничего найти нового, кроме идей 70-летней давности, опираясь на исторический опыт конфликта между Северной и Южной Кореей, который закончился некоей «заморозкой».
Тем не менее эта «заморозка» все время оборачивается конфликтами, стычками и враждебностью. Зачем России это нужно? Зачем нам враждебная Корея, в которой на суше стоят американские войска и военные базы, а в воде — подлодка с ядерным оружием?
Все рассуждения [в статье] — в пользу бедных. Цена такого рода публикации в немецкой газете — три копейки в базарный день. Вопрос о том, будет перемирие или нет, зависит от России, а не от Украины.
Слабый боевой дух и выборы в США
Отношусь крайне негативно к публикациям в российских СМИ, где присутствуют разглагольствования об ослабшем боевом духе украинских солдат. Вооруженным силам России противостоит серьезно подготовленная армия, которую снабжает оружием НАТО.
Россия должна завершить спецоперацию собственной победой. Наша задача — разгромить армию противника, невзирая на то, какой у нее боевой дух. Главное — боевой дух российских военных сил.
Что касается президентских выборов в Соединенных Штатах, то их исход зависит от того, как завершится СВО. Поэтому первично — наша победа, вторично — американские выборы.
США
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Россия
Запад
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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