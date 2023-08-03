Политолог Светов: вопрос о том, будет перемирие или нет, зависит от России, а не Украины

Политолог и журналист Юрий Светов: перемирие зависит от России, а не от Украины

Публикации в зарубежных СМИ о военном конфликте на Украине двигаются по интересной амплитуде: от завораживающих фейков про успех контрнаступления до статей, содержание которых пропитано разочарованием из-за положения ВСУ. Какой материал привлек внимание общественности на этот раз и почему цена такой публикации — «три копейки в базарный день»?

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Прогноз от немецкого издания

Вынужденное перемирие с Запада

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал обозревателя Кристофа Шлитца, который отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов. Украина не в состоянии выдержать сильное военное сопротивление России, в особенности предстоящей зимой.

В результате Киев будет вынужден идти на мирные переговоры с Москвой под массированным давлением США, предположил обозреватель. Состояние замороженного конфликта будет походить на отношения между Южной и Северной Кореей.

«Киев не сможет оттеснить Россию. Все указывает на то, что конфликт будет заморожен. Атаки Украины в районе Запорожья пока провалились. Начинается гонка со временем. Надежды Запада на перелом ситуации с помощью подготовки солдат и поставки техники не оправдываются», — подчеркнули в статье.

Разбитая украинская бронетехника в Артемовске / РИА «Новости»

Украинцы «изнашиваются», Запад разочарован

При замораживании конфликта вступление Украины в НАТО и Европейский союз станет чем-то недостижимым, отметил автор материала.

«До вступления в НАТО и ЕС еще далеко. Иностранные инвесторы вряд ли будут вкладывать деньги из-за неопределенной ситуации, а восстановление остальной части Украины будет идти гораздо медленнее», — уточнил Шлитц.

Отсутствие успеха в контрнаступлении, по мнению журналиста, усилит разочарование у солдат и гражданского населения Украины. Энергоснабжение предстоящей зимой будет гораздо сложнее, чем год назад. Таким образом, украинцы «постепенно изнашиваются».

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза во время саммита Европейского союза в Брюсселе / РИА «Новости» Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите Европейского союза в Брюсселе / РИА «Новости» Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза во время саммита Европейского союза в Брюсселе / РИА «Новости» Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите Европейского союза в Брюсселе / РИА «Новости»

«Усталость от поражений»: прекращение поставок оружия с Запада

Автор статьи напомнил, что правительства США и ЕС признали: украинские вооруженные силы больше не способны на успешные наступления и завоевания на большой территории, несмотря на поставки им современного оружия.

«Вряд ли кто-то там заинтересован в кровавом отвоевании Крыма. <…> Выборы в США ослабят поддержку Украины со стороны президента [США] Байдена, и параллельно другие союзники, чувствуя усталость, вероятно, потеряют интерес к повторным масштабным поставкам оружия в 2024 году», — заключил Шлитц.