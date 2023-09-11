Эксклюзив 11 сентября 2023, 15:59 Военный летчик советской закалки — о планах ВСУ на F-16, ходе СВО и значении гумпомощи Бывший военный летчик: ВСУ не помогут F-16, отработка управления занимает годы

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Офицер запаса Александр Александрович — военный летчик, на счету которого более 300 боевых вылетов. Военная карьера осталась в прошлом, теперь он волонтер — помогает и фронту, и мирным людям в зоне СВО. А еще, несмотря на возраст, хочет вернуться в строй в качестве добровольца. В Донбассе офицер запаса рассказал корреспонденту «360» Елене Кононовой, чему его научила служба в Афганистане, каким должен быть командир в зоне спецоперации и что его восхищает в мобилизованных. В ходе беседы затронули и тему истребителей F-16, на которые так надеются ВСУ.

Далее — прямая речь собеседника «360»

В Рязани я окончил летную школу, призывался в десантный полк. Потом пошел летчиком-инструктором в Борисоглебское училище летчиков имени Чкалова. Когда началась афганская кампания, был набор на вертолеты, и я переучился на тип Ми-24 и в качестве летчика, штурмана-оператора приступил к исполнению своих обязанностей во владимирском полку «Добрынское».

С полком мы ушли в Афганистан, успешно год отработали, все в нашей эскадрилье вернулись живыми и здоровыми. Дальше я продолжил службу в Западной группе войск в Германии, в Дрездене.

«От одного человека зависит жизнь многих»

Афганистан много мне дал в плане профессионального совершенствования — как в отработке применения вооружения, так и в тактике. Что-то [выполнял] вообще впервые, этому нигде не учат, этому невозможно учить, потому что исходя из ситуации идет применение боевого вооружения и выбор техники пилотирования. И сама боевая обстановка подразумевает, что где-то надо импровизировать, где-то применять другие навыки.

Тут же [применяли] знаменитый афганский заход наших транспортников: когда на точку заходит транспортный борт и производит снижение над ней с максимальным углом, чтобы быстрее снизиться и провести заход. От летчика здесь очень многое зависит, в первую очередь посадочный расчет. И все это при ограниченном времени и противодействии противника. Позже эта тактика применялась не раз и применяется до сих пор.

Когда молодые лейтенанты приходили в боевой полк, командиры им говорили: забудьте, чему вас учили в училище. У военного летчика должны быть физическая подготовка, теоретическая, отработка реакций, [способность] принятия решений.

Но надо понимать, что даже если одиночно летаешь, все равно есть коллектив, экипаж, взаимодействие. Не все ведь летают — есть технический состав, который готовит самолеты к вылету, вкладывает труд, несет ответственность. Этому не научить. Хотя сплоченность коллектива начинается в училище, познается она в боевых действиях, при выполнении боевых задач. От одного человека, даже если он на земле, зависит жизнь многих.

У ВСУ нет шансов

[Эффективно использовать истребители F-16] ВСУ не смогут. Для этого требуется длительная подготовка. Научить взлетать и садиться, выполнять определенные действия можно, но отработка техники пилотирования, боевого применения идет годами. А надо учитывать, что очень большие трудозатраты уходят на подготовку техники к вылету, содержание, аэродромное обеспечение.

Это ведь тоже делают люди, их тоже надо учить, обучение требуется не только пилотам. Так что, может быть, это будут наемники или какие-то единичные украинские пилоты. И с теми, и с другими наши ребята, я думаю, справятся.

Героизм мобилизованных россиян

Бойцы СВО — достойная смена. От них требовалось переломить свою психологию. Я не беру военных, я беру тех, кто пришли по призыву и добровольно, из офиса, из кабинета — они себя переломили, перенастроились, впитывают навыки, готовятся, у них есть желание, стремление.

Материальная составляющая отходит на второй план — они не гонятся за наградами, они честно и откровенно говорят: мы защищаем свою землю, Родину, своих детей.

РИА «Новости»

Молодежи нужны командиры с боевым опытом, которые прошли это, наставники. Такие есть, и они учатся, впитывают все это и показывают себя просто героически.

Человеческое тепло

Решение быть волонтером я принял сразу, когда начались боевые действия, в 2014 году. Мои родственники жили в Донбассе, потом пришлось сменить место жительства, всем разъехаться. Марьинки, где они жили, уже нет.

Сражался брат, два племянника, сейчас в боях участвует один племянник. Я пришел в группу гумпомощи, познакомился со всеми. И вот уже полгода мы с волонтерами Подмосковья ездим и собираем [гуманитарные грузы], привозим их ребятам на передовую.

Мы сейчас можем открыть любую коробку с гумпомощью — там будут носки, которые бабушка в Подмосковье связала, сладости, которые собирали дети бойцам, письма. Это дорогого стоит.

Государство обеспечивает армию согласно штатному довольствию, но то, что привозим мы, — совсем другое. Это человеческое тепло. Кто-то приносит дорогое, кто-то не очень, побольше и поменьше, но с теплотой и душевностью. Ребята читают письма, берут вещи, которые домом пахнут.

Я хотел пойти на СВО добровольцем, но [помешал] возраст 60+. Я и сейчас готов, не оставляю надежды. Пусть это будет не передовая. Думаю, что в конечном итоге я этого добьюсь.