Эксклюзив 06 января 2023, 15:10 Военная помощь Украине прилетит по Западу бумерангом Политолог Михайлов: от эскалации конфликта на Украине пострадают многие страны Defense.gov

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Украина поднялась на семь позиций в рейтинге сильнейших армий мира и заняла 15-е место в списке. Для США и Европы это станет одной из причин увеличения финансирования ВСУ. Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» предупредил об опасности наращивания милитаризации и эскалации конфликта, который может бумерангом ударить по многим странам.

Далее — его прямая речь.

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Я склонен предположить, что 15-е место в списке сильнейших армий мира Украина заняла только благодаря поддержке западных стран блока НАТО.

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Для противодействия усилиям России при проведении специальной военной операции армия изначально была достаточно сильной, в принципе, если сравнивать с другими государствами. В том числе и по количеству вооружения, оставленного в стране после развала Советского Союза. Сама Украина толком ничего не производила. Она только распродавала огромные запасы советского оружия и техники.

Украина не жалеет своих солдат

Украинцы как солдаты показали себя, в принципе, достаточно воинственными, где-то их действия умелые. Мы тоже это видели и оценивали.

Но главная составляющая успеха кроется в том, что Украина не жалеет своих солдат. Массовая бойня отмечена западными аналитиками как большой военный успех.

Зеленский наглеет из-за поддержки США

Пятнадцатое место в рейтинге сильнейших армий мира поднимает дух боевиков и уже упавший патриотизм в стране. Хотя на самом деле ситуация плачевная. Я думаю, что Запад, конечно, стремится реанимировать потенциал Украины для дальнейшего ведения боевых действий.

Но уже сейчас мы видим ослабление военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский выклянчивает помощь и даже требует ее уже на правах «сильного государства», понимая, что за ним стоят США. Он фактически оказывает давление на европейских лидеров, что ранее было бы неприемлемо.

Конфликт коснется всех

США заявляют, что будут поддерживать Украину до определенного момента. До какого — пока неизвестно. Я думаю, что ближайшие месяцы покажут истинную ситуацию.

Но, действительно, если увеличится масштаб военной помощи, то эскалация конфликта усилится. Он затронет в том числе страны, которые не напрямую участвуют в боевых действиях против России, а только выделяют своих солдат. Например, Польшу.

Мы знаем, что много тысяч польских наемников находятся на территории Украины. Усиление эскалации бумерангом коснется всех. Я это допускаю, если западные страны не придут к выводу о том, что Украина должна сдаться на условиях Российской Федерации. Иного быть не может.