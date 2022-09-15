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«Стратегически важное направление». Военкор — об освобождении Майорска

Военкор Григорюк: освобождение Майорска лишило ВСУ огневых точек для обстрелов Горловки

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Переход населенного пункта Майорск под контроль союзных сил лишил ВСУ огневых точек, с которых они ранее вели обстрелы Горловки. Об этом «360» рассказал военкор Денис Григорюк.

Источник фото: штаб территориальной обороны ДНР

Источник фото: штаб территориальной обороны ДНР

Днем 15 сентября представители штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что союзные силы освободили Майорск, расположенный на севере ДНР. Именно с его территории бойцы ВСУ неоднократно наносили удары по Горловке.

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Чуть позже эту информацию подтвердил и мэр прифронтового города Иван Приходько.

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«Взятие Майорска подтверждаю», — сообщил он в беседе с «360».

Военкор Денис Григорюк объяснил, что значение этого населенного пункта для всей республики крайне велико. Дело в том, что на его территории был пост, через который люди ездили на Украину.

Там еще расположена железная дорога, которая тоже имеет стратегическое значение. Кроме того, Майорск важен и тем, что союзники подбираются все ближе к Артемовску. Пока что там только бойцы ЧВК «Вагнер», но, может, и с этой стороны им удастся зайти

Денис Григорюк

военкор.

Освобождение Майорска лишило бойцов ВСУ нескольких огневых точек, с которых они ранее вели обстрел территории Горловки. Однако сейчас на этом направлении все еще могут идти позиционные бои, отметил Григорюк.

Это как с Песками. Вроде бы и освободили, а боестолкновения продолжаются. Пока однозначно что-то сказать нельзя

Денис Григорюк

военкор.

Бойцы ВСУ, по его словам, могут наносить удары по Горловке и близлежащим населенным пунктам и с других направлений. У солдат украинской армии есть западное оружие.

«Там еще есть Озаряновка, Курдюмовка и еще населенные пункты, откуда они стреляют и откуда их еще выбивать придется», — заключил он.

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