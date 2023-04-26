Эксклюзив 26 апреля 2023, 15:04 Включить в списки террористов. Назван способ борьбы с угрозами ударов по ЛДНР и Крыму Политолог Михайлов предложил включить советника Подоляка в списки террористов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о праве ВСУ уничтожать все в Крыму и Донбассе является способом запугивания местного населения. Бороться с ним нужно соответствующим способом, включить в список террористов и провести необходимые мероприятия, сообщил «360» политолог Евгений Михайлов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Давно уже пора понять, что все вот эти вот советники Зеленского, начальники разведки Украины являются абсолютно неадекватными. Их нужно включить в международные списки террористов. Конечно, подобные заявления об уничтожения всех и всего в Крыму, ДНР и ЛНР являются средством запугивания местного населения.

Реклама

Шайке Зеленского не запугать Россию

Однако мы же понимаем, что люди в новых регионах проголосовали за Россию. Поэтому Украине не запугать ни страну, ни тех граждан, которые решили связать судьбу с русским народом. Все эти заявления являются анонсом некоего контрнаступления в том числе. Не факт, что оно произойдет. Хотя идут заявления, что собраны девять бригад. Но это будет последняя попытка Украины, больше ей никто шансов не даст.

Украинские войска окажутся разгромленными, Запад поймет, что военная помощь пропадает, а толку никакого нет.

Но главная задача для Запада — не победа Украины, а ослабление России. Украину мы демилитаризируем и денацифицируем. Напрасно западные партнеры думают, что на этом мы остановимся. Россия наведет порядок везде, где того потребуют обстоятельства, скажем так.

РИА «Новости»

Они говорят про атаки и думают, что приучают народ к ожиданию ударов, держа их в напряжении. Не стоит обращать внимание на сумасшедших.

Птички «пробивают» обстановку

Отрицание украинскими властями намерений о нанесении ударов вглубь России выглядит смешно. Мы уже видели упавший боевой дрон в Московской области. Также регулярно беспилотники нападают на Севастополь и Белгородскую область.

Совершено очевидно, что эти дроны «пробивают обстановку» и пытаются определить слабые места.

Они сейчас думают о том, где именно долетел беспилотник, где у России слабое ПВО, какие маршруты использовать. То есть это разведка для стран НАТО, а не Украины, потому что она неспособна провести наступательные действия на территории России.