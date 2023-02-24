Эксклюзив 24 февраля 2023, 16:49 Ветеран боевых действий отметил тактические успехи российских военных в СВО Член КС Росгвардии Насонов: российские силы продолжают наступать на всех направлениях РИА «Новости»

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Российская вооруженная группировка сил продолжает активно наступать на всех направлениях фронта. Об этом заявил в разговоре с «360» эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Наиболее активно идет [наступление] на Краснолиманском направлении <…>. Имеются небольшие тактические успехи. <…> Вскрыта группировка противника, и по ней идет активная работа артиллерии и всех имеющихся средств, что позволяет предположить, что в ближайшее время там может наметиться успех», — отметил он.

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После уничтожения российскими войсками командного пункта ВСУ в районе Авдеевки на Донецком направлении, продолжил Насонов, украинскому командованию будет сложно управлять своими подразделениями и передавать им сообщения.

«Этот командный пункт представляет собой инженерно-оборудованный участок местности, позволяющий одновременно исполнять обязанности контроля и организации боевых действий всем основным подразделениям. <…> Находилась ли на нем большая часть офицеров командования управления этого соединения, мы пока не знаем, но в любом случае половина там находилась», — отметил Насонов.

Поражение российскими войсками пункта управления украинской 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Перемога в Харьковской области приведет к потерям немалого количества боевиков и командиров ВСУ, считает эксперт.

«Отсутствие у них (ВСУ. — прим. ред.) теперь штатных средств связи, позволяющих управлять [127-й бригадой], позволяет теперь, понимая, что и до этого они были достаточно деморализованы, значительно и качественно проводить боевые действия на данном направлении», — подчеркнул Насонов.

За минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Живая сила и техника противника уничтожена в 142 районах.

На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б» и три гаубицы Д-30. На Купянском направлении группировка «Запад» ВС РФ уничтожила более 60 украинских военных.