Эксклюзив 12 марта 2023, 21:07 Весеннее обострение боестолкновений проходит под знаменем преимущества союзных сил Военный эксперт Насонов: ПВО союзных сил адаптировалась к боеприпасам от НАТО Публичное достояние

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Сразу в нескольких зонах спецоперации повысилась активность обеих противостоящих сторон. Обстановку на этих направлениях боестолнковений ВСУ и союзных сил в беседе с «360» оценил 'эксперт по безопасности, Член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества Роман Насонов.

Далее — его прямая речь.

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Во-первых — союзные силы сохраняют преимущество. А вместе с ним и контроль за действиями противника.

ВСУ уже начали потихоньку получать от НАТО боеприпасы. Среди них — управляемые снаряды повышенной дальностью поражения цели. Однако союзные силы уже научились им противодействовать. Эти боеприпасы отражают с помощью систем ПВО.

В последнее время активизировались подразделения противника, расположенные в Запорожской области. Там ВСУ пытаются дестабилизировать обстановку. Для этого украинское командование запускают диверсионно-разведывательные группировки (ДРГ). Те пытаются просочиться на подконтрольную союзным силам территорию.

Однако ВС России и их соратники дают более чем достойный отпор. Три из трех обнаруженных ДРГ были уничтожены, а вместе с ними и склад с, предположительно, артиллерийскими боеприпасами.

РИА «Новости»

Похожая активность ВСУ была пресечена и на Купянском направлении. Там предотвратили деятельность пяти ДРГ. Помимо диверсантов в этой зоне спецоперации ВСУ могут повысить активность боестолкновений.

Также со стороны противника стоит ожидать очередную попытку раскачать внутриполитическую и внутринациональную обстановку. Однако союзные силы и этот вопрос держат под контролем, поэтому обстановка достаточно стабильная. Количество местных подразделений ВС России и их соратников позволяет удерживать обстановку в необходимом качестве.

На Херсонском направлении союзные силы наращивают активность. Это связано с опытностью местных российских командиров. Они более качественно решают задачи спецоперации и начинают самореализовываться на участке, который Родина им вверила под защиту.