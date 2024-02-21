Эксклюзив 21 февраля 2024, 18:01 «Важное стратегическое значение». Историк — о битве за Авдеевку Историк Черемин сравнил бои за Авдеевку с наступлением в 1943-1944 годах РИА «Новости»

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Бои за Авдеевку сопоставимы с наступлением 1943-1944 годов во время Великой Отечественной войны. Об этом в колонке для «360» рассказал член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», доктор исторических наук, военный эксперт Александр Черемин.

Далее — прямая речь.

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Почему важна битва за Авдеевку

Битва за Авдеевку имеет очень важное стратегическое значение, потому что, во-первых, там был очень сильный укрепрайон. У них даже были сделаны забетонированные подземные элементы, где могли пройти танки. Практически каждый дом стал крепостью.

Там, конечно, находится Авдеевский коксохимический завод, который был самым крупным в Европе по производству кокса и использовался именно для металлургии.

И тут еще вот такая деталь. Значит, сама Авдеевка, населенный пункт, был 40 тысяч человек. Укрепрайон они сделали очень успешно, но за ним идет плоская местность, и там уже можно спокойно развивать успех дальше, примерно на 50 километров.

РИА «Новости»

Опасность Авдеевки

Чем была опасна Авдеевка? До Донецка 13 километров, и постоянные обстрелы из «Града» по жилым кварталам города. Поэтому надо было этот железнодорожный узел, укрепрайон и промышленный комплекс вернуть в состав именно Донецкой Народной Республики, чтобы была мирная жизнь в этом регионе.

Тем более он входил в Донецкую агломерацию, поэтому это очень важный стратегический объект, который [освободили]. Как раз с той стороны очень много выступало еще из «Азова»*, из «Правого сектора»**, были там наемники-канадцы.

С чем сравнима Авдеевка в годы ВОВ

В Великую Отечественную войну у нас также были такие узлы, очень сильно сделанные в качестве обороны. И также были железнодорожные узлы и прочее.

Если мы можем сравнивать с нашим наступлением 43-44-х годов по Украинской ССР Советского Союза, то как раз получается у нас Днепропетровск и Краматорск, та же Авдеевка, города на Днепре, все они тоже представляли определенный стратегический узел обороны немецкого командования и их союзников, которые были там. Правда, в 43-м году уже итальянцы сошли на нет, румыны, венгры после Сталинграда.

РИА «Новости»

Поэтому, если мы посмотрим, то именно в Великую Отечественную войну таких объектов было много. Но у нас тогда и наступало четыре украинских фронта, и количество войск было, конечно, несравнимое с сегодняшним.

Но здесь <…> дает возможность нам продвигаться дальше, освобождать полностью Донецкую республику от нацизма.

Практически все населенные пункты, которые у нас были в Донбассе и которые мы освобождали в 43-м году, были такого же плана, только немножко поменялась тактика, потому что сейчас очень много делается разведкой с помощью дронов.

Тогда такой разведки не было. Конечно, количество боеприпасов было иное, не такое большое, как сегодня используют на СВО. А так, в принципе, все повторяется, как у нас было в наступлении 43-44-х годов по Украине.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.

** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.