21 февраля 2024, 18:01
«Важное стратегическое значение». Историк — о битве за Авдеевку
Историк Черемин сравнил бои за Авдеевку с наступлением в 1943-1944 годах
Бои за Авдеевку сопоставимы с наступлением 1943-1944 годов во время Великой Отечественной войны. Об этом в колонке для «360» рассказал член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», доктор исторических наук, военный эксперт Александр Черемин.
Далее — прямая речь.
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Почему важна битва за Авдеевку
Битва за Авдеевку имеет очень важное стратегическое значение, потому что, во-первых, там был очень сильный укрепрайон. У них даже были сделаны забетонированные подземные элементы, где могли пройти танки. Практически каждый дом стал крепостью.
Там, конечно, находится Авдеевский коксохимический завод, который был самым крупным в Европе по производству кокса и использовался именно для металлургии.
И тут еще вот такая деталь. Значит, сама Авдеевка, населенный пункт, был 40 тысяч человек. Укрепрайон они сделали очень успешно, но за ним идет плоская местность, и там уже можно спокойно развивать успех дальше, примерно на 50 километров.
Опасность Авдеевки
Чем была опасна Авдеевка? До Донецка 13 километров, и постоянные обстрелы из «Града» по жилым кварталам города. Поэтому надо было этот железнодорожный узел, укрепрайон и промышленный комплекс вернуть в состав именно Донецкой Народной Республики, чтобы была мирная жизнь в этом регионе.
Тем более он входил в Донецкую агломерацию, поэтому это очень важный стратегический объект, который [освободили]. Как раз с той стороны очень много выступало еще из «Азова»*, из «Правого сектора»**, были там наемники-канадцы.
С чем сравнима Авдеевка в годы ВОВ
В Великую Отечественную войну у нас также были такие узлы, очень сильно сделанные в качестве обороны. И также были железнодорожные узлы и прочее.
Если мы можем сравнивать с нашим наступлением 43-44-х годов по Украинской ССР Советского Союза, то как раз получается у нас Днепропетровск и Краматорск, та же Авдеевка, города на Днепре, все они тоже представляли определенный стратегический узел обороны немецкого командования и их союзников, которые были там. Правда, в 43-м году уже итальянцы сошли на нет, румыны, венгры после Сталинграда.
Поэтому, если мы посмотрим, то именно в Великую Отечественную войну таких объектов было много. Но у нас тогда и наступало четыре украинских фронта, и количество войск было, конечно, несравнимое с сегодняшним.
Но здесь <…> дает возможность нам продвигаться дальше, освобождать полностью Донецкую республику от нацизма.
Практически все населенные пункты, которые у нас были в Донбассе и которые мы освобождали в 43-м году, были такого же плана, только немножко поменялась тактика, потому что сейчас очень много делается разведкой с помощью дронов.
Тогда такой разведки не было. Конечно, количество боеприпасов было иное, не такое большое, как сегодня используют на СВО. А так, в принципе, все повторяется, как у нас было в наступлении 43-44-х годов по Украине.
* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.
** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
Авдеевка
Великая Отечественная война
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