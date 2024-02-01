01 февраля 2024, 16:45
В ожидании больших перемен. Что последует за словами Путина о демилитаризованной зоне
Политолог Михайлов объяснил значение слов Путина о демилитаризованной зоне
Бойцам СВО необходимо добиться сдвига демилитаризованной зоны, чтобы обеспечить безопасность мирных российских городов, указал 31 января президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе. Значение и смысл этого заявления главы государства в беседе с «360» объяснил политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.
Далее — его прямая речь.
На мой взгляд, заявление Владимира Путина подразумевает полное освобождение Малороссии и отодвигание линии возможного обстрела как минимум на 300-400 километров от границ России.
Это, соответственно, Сумская область, Харьковская, Днепропетровская. Я не удивлюсь, если сейчас мы увидим большие перемены на линии фронта. Почему? Потому что нужно это делать срочно, так как Запад не успокаивается.
И нужно Западу показать, что любые поставки дальнобойного вооружения на Украину бесперспективны. Это уже накопленная усталость. Мы долго терпели, готовились, на мой взгляд. И важно отметить, что линия фронта уже сейчас постепенно отодвигается.
Западные эксперты делают прогнозы о том, что, скорее всего, основные события в феврале будут разворачиваться на севере. Это Харьковская, Сумская области. Именно оттуда ВСУ наносят террористические удары по Белгородчине, по Воронежу, по Курской области.
Называть точные временные рамки и делать предположения на этот счет сложно. Мы раньше говорили, сколько будет занимать освобождение Артемовска, Соледара, Авдеевки. Как только закончим в Донецкой агломерации, думаю, все пойдет быстрее. Но нужно отметить и другое направление — Купянское, где мы уже занимаем территории, тесня противника.
Что касается поддержки Украины со стороны Запада, она ее пока в должном объеме не получает. И мы, конечно, будем этим пользоваться. Также многое будет зависеть от тактики российских войск.
Возможно, ВС РФ, проводя наступательные действия на севере Харьковской области, оттянут туда боеспособные подразделения с других направлений, где мы также сможем осуществить прорыв.
Пока ВСУ будут перебрасывать подразделения, мы будем наносить удары и уничтожать их. Все может случиться и достаточно быстро. Но все-таки это тот вопрос, где предугадывать сложно.
Опять-таки что касается поставок западного вооружения. Может быть, спонсоры Киева передумают и начнут поставлять более дальнобойные вооружения, тогда, естественно, тактика боевых действий изменится.
Мы уже видим, что американцы поставили для испытаний небольшую партию бомб, которыми могут бить на 150 километров с зенитных установок. Это новшество, которое будет проходить испытание на территории Украины.
В любом случае сейчас российская армия будет наступать, будет предприниматься максимум усилий, чтобы создать такую буферную зону, которая сделает нанесение ударов со стороны ВСУ невозможным.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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