Спецоперация 01 февраля 2024, 16:45 В ожидании больших перемен. Что последует за словами Путина о демилитаризованной зоне Политолог Михайлов объяснил значение слов Путина о демилитаризованной зоне РИА «Новости»

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Бойцам СВО необходимо добиться сдвига демилитаризованной зоны, чтобы обеспечить безопасность мирных российских городов, указал 31 января президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе. Значение и смысл этого заявления главы государства в беседе с «360» объяснил политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

На мой взгляд, заявление Владимира Путина подразумевает полное освобождение Малороссии и отодвигание линии возможного обстрела как минимум на 300-400 километров от границ России.

Это, соответственно, Сумская область, Харьковская, Днепропетровская. Я не удивлюсь, если сейчас мы увидим большие перемены на линии фронта. Почему? Потому что нужно это делать срочно, так как Запад не успокаивается.

И нужно Западу показать, что любые поставки дальнобойного вооружения на Украину бесперспективны. Это уже накопленная усталость. Мы долго терпели, готовились, на мой взгляд. И важно отметить, что линия фронта уже сейчас постепенно отодвигается.

Западные эксперты делают прогнозы о том, что, скорее всего, основные события в феврале будут разворачиваться на севере. Это Харьковская, Сумская области. Именно оттуда ВСУ наносят террористические удары по Белгородчине, по Воронежу, по Курской области.

Называть точные временные рамки и делать предположения на этот счет сложно. Мы раньше говорили, сколько будет занимать освобождение Артемовска, Соледара, Авдеевки. Как только закончим в Донецкой агломерации, думаю, все пойдет быстрее. Но нужно отметить и другое направление — Купянское, где мы уже занимаем территории, тесня противника.

РИА «Новости»

Что касается поддержки Украины со стороны Запада, она ее пока в должном объеме не получает. И мы, конечно, будем этим пользоваться. Также многое будет зависеть от тактики российских войск.

Возможно, ВС РФ, проводя наступательные действия на севере Харьковской области, оттянут туда боеспособные подразделения с других направлений, где мы также сможем осуществить прорыв.

Пока ВСУ будут перебрасывать подразделения, мы будем наносить удары и уничтожать их. Все может случиться и достаточно быстро. Но все-таки это тот вопрос, где предугадывать сложно.

Опять-таки что касается поставок западного вооружения. Может быть, спонсоры Киева передумают и начнут поставлять более дальнобойные вооружения, тогда, естественно, тактика боевых действий изменится.

Мы уже видим, что американцы поставили для испытаний небольшую партию бомб, которыми могут бить на 150 километров с зенитных установок. Это новшество, которое будет проходить испытание на территории Украины.

В любом случае сейчас российская армия будет наступать, будет предприниматься максимум усилий, чтобы создать такую буферную зону, которая сделает нанесение ударов со стороны ВСУ невозможным.