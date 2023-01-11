Эксклюзив 11 января 2023, 16:40 «Тактика генерала Брусилова». В чем секрет успеха российских войск в ДНР Военный эксперт Насонов: успех российских войск в Донецком направлении предрешен РИА «Новости»

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Минобороны отчиталось о ходе специальной военной операции на 11 января. Подразделения Вооруженных сил России на Донецком направлении освободили поселок Подгородное, а с юга и севера заблокировали Соледар. В районе Артемовска в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества, эксперт по ОДКБ Роман Насонов рассказал «360», с чем связаны успехи российских войск.

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Далее — прямая речь.

Успех на Донецком направлении предрешен

На Донецком направлении у нас действительно складывается успех. Он уже предрешен. ВСУ не смогут переломить российские войска по совокупности ряда причин. Это отсутствие должного количества артиллерии, морально-политическое состояние, дефицит боеприпасов. Но самое главное — наступательный дух и активность всех наших воинских формирований.

Освобождение Соледара — достаточно знаковое проявление наступательных действий наших штурмовых отрядов, которые могут качественно наступать в тщательно подготовленных районах обороны.

Заслуги ЧВК «Вагнер»

Уничтожение командно-наблюдательного пункта (КНП) украинского батальона в Артемовске — небольшой тактический успех. КНП — далеко не самая большая тактическая единица, которая включает себя порядка 10-12 человек и среди них есть либо командир батальона, либо начальник штаба.

Но в Артемовском направлении я бы отметил безусловный успех ЧВК «Вагнер», бойцы которой перемалывают огромные людские массивы противника. И мы наконец-то подтвердили переход не только тактических, но и оперативной инициативы в наши руки.

Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» и основатель группы, бизнесмен Евгений Пригожин в Соледаре. / РИА «Новости»

Тактика генерала Брусилова

Численности сил и огневых возможностей у нас хватает для одновременного наступления в нескольких направлениях. По сути, мы применили тактику генерала Алексея Брусилова.

Брусиловский прорыв — возможность одновременно наступать в нескольких направлениях, не давая противнику совершить маневр. Нам это сейчас удалось.