Спецоперация 03 апреля 2024, 22:44 Ужас и уныние ВСУ. Деньги Запада не спасут Украину от поражения Военный эксперт Дандыкин: ВС России успешно выполнят задачи СВО РИА «Новости»

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После так называемого контрнаступления ВСУ продолжили отступать, а российские военные с каждым днем улучшают позиции на всех направлениях СВО. Провалы украинских военнослужащих признали и на Западе: там ситуацию связали с сокращением поддержки со стороны США. Однако зарубежные журналисты отметили — положение в зоне конфликта не изменится, даже если конгресс согласует выделение помощи. Действительно ли Украину в скором времени ждет провал — в материале «360».

Успехи ВС России

Высокопоставленные украинские военные, служившие под командованием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, заявили изданию Politico о «мрачной военной картине» на поле боя. По их словам, есть большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить наступление.

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ВС России продолжают освобождать от боевиков территории в зоне специальной операции, напомнил в комментарии «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Я убежден, что мы победим, это однозначно. Как мы выиграли, отбили это достаточно долгое наступление, и, в общем-то, нанесли удары по врагу. Враг понес потери», — заявил специалист.

РИА «Новости»

Террористические методы ВСУ

Главная задача, которую поставил Верховный главнокомандующий — сохранить жизни людей. России не нужна победа, «за которой мы ценой не постоим». В стране это понимают, люди идут добровольцами в зону СВО. Враг в свою очередь лютует и переходит к террористической деятельности. Спецслужбы Украины сами утверждают, что выиграть на поле боя невозможно. Дандыкин привел в пример заявление начальника ГУР Минобороны страны Кирилла Буданова.

«Он сказал: „Главное, что мы можем — это наносить удары вглубь территории противника дронами, делать теракты, и так далее“. Но это тоже, в общем-то, ничем не поможет», — заверил военный эксперт.

В этих словах есть определенное признание. Украину ждет провал, даже если ВСУ получат деньги от Запада. Снаряды для украинской армии ищут по всему миру.

«А мы планомерно уничтожаем боевиков, технику и вооружаемся более современным оружием. Говорят, уже и „Коалиция“ появилась на поле боя. Это наша новая супергаубица, которая может стрелять на 80 километров.<…> Поэтому не надо отчаиваться и посыпать пеплом голову, что где-то как-то не получается. <…> Впереди, несомненно, будут успехи», — отметил Дандыкин.

РИА «Новости»

Враг не знает, откуда произойдет наступление российских войск. Это важный момент — сделать все неожиданно для противника при его средствах разведки и наблюдения.

«Я думаю, наши справятся, опыт накоплен большой. <…> Два месяца весны и лето для [врага] будут [сопровождаться] потерями и определенным ужасом и унынием. Я не сомневаюсь в этом. Наши земли нужно освобождать», — подчеркнул Дандыкин.

Сейчас ВСУ роют окопы и возводят «зубы дракона», но это не остановит российских бойцов. Со стороны ВС России идет планомерное уничтожение врага, который истощает свои резервы.

РИА «Новости»

Ложь Зеленского

Помимо прочего, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации, согласно которому в ряды ВСУ будут брать всех, не принимая во внимание медицинские показания.

«Идет откровенная фальсификация, откровенная ложь и от Зеленского, и от [Александра] Сырского (главком ВСУ — прим. ред.), от всех. В частности, он, наверное, знает больше нашего президента, когда мобилизация в России будет проходить. Это говорит о том, что не все у него с головой [в порядке]. И не только у него», — заключил эксперт.

Зеленский заявил, что в России к 1 июня якобы планируют призвать 300 тысяч человек на службу в армии. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова украинского лидера.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил о неспособности ВСУ победить российскую армию. Именно поэтому украинские боевики все чаще атакуют территорию России.