Эксклюзив 08 марта 2023, 19:11 Увеличение диверсантов ВСУ на Харьковском направлении: предвестники наступления или удача разведки ВС РФ? Политолог Михайлов предположил, что ВСУ готовят наступление на Харьковском направлении РИА «Новости»

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За истекшие сутки ВСУ лишились сразу 10 диверсионно-разведывательных группировок на Харьковском направлении. Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» сказал, что эта выполненная задача — результат великолепной работы разведки союзных сил.

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Главное событие в зоне спецоперации за последние сутки — удар по штабу 59-й бригады ВСУ на территории ДНР.

Лучшая разведка

Не менее важно и уничтожение 10 диверсионно-разведывательных групп украинской армии на Харьковском направлении. Подобных вражеских формирований достаточно много. Уничтожение целых 10 группировок украинских диверсантов может стать предвестником подготовки ВСУ к наступлению.

Этих диверсантов обнаружили разведчики союзных сил. Это говорит об их высоком коэффициенте полезности. Ведь диверсанты — это особо подготовленные люди. Каждый из них стоит 10-и обычных солдат. Вот почему текущие объемы уничтожения украинских диверсантов свидетельствуют о хорошей работе разведки союзных сил.

Также Конашенков рассказал, что за истекшие сутки ВСУ лишились более 130 единиц личного состава. Для ВС России это средний показатель, в иные дни им удавалось уничтожать и по тысяче вражеских солдат в день.

Стоит обратить внимание и на удар по радиолокационной станции украинского производства. Ее использовали для контроля за передвижениями низколетящих объектов вроде БПЛА. Потеря такой установки резко снижает эффективность действий украинских военных.

Восточная часть Артемовска уже полностью под контролем союзных сил. Также ВС России и их соратники успешно наступают на киевском направлении.

Затишье перед выплеском энергии

Текущие боестолкновения ВСУ и союзных сил действительно идут нелегко. Причина тому — сопротивление со стороны украинских военнослужащих. Их отпор нельзя недооценивать. Они пытаются удержать те или иные населенные пункты. Если им это не удается, то ВСУ перебрасывают подразделения в другой город или село, создают там укрепления и продолжают сражаться.

В завершении анализа брифинга поделюсь предположение о дальнейших событиях в зоне спецоперации. На мой взгляд, последние брифинги Минобороны России проходят достаточно спокойно и уравновешенно, без ярких достижений. Это держит в напряжении. Думаю, что сторонникам России готовят подарок: выплеск накопленной энергии союзных сил для новых достижений, Ведь на передовую поступают все новые вооружения и подготовленные мобилизованные, подготовленные прибывают. Знаю, что все ждут приказа.