Эксклюзив 09 апреля 2023, 20:20 (обновлено: 09 апреля 2023, 21:33) «Уточняют данные разведки НАТО». Дандыкин — о действиях украинских ДРГ на Купянском направлении Военный эксперт Дандыкин рассказал, зачем ВСУ направляют диверсантов к позициям ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские диверсионно-разведывательные группы производят сверку разведданных, которые ВСУ предоставляют страны НАТО, рассказал «360» военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Так он прокомментировал появление на Купянском направлении ДРГ противника, которые были уничтожены ВС России.

Эксперт отметил, что в основном в задачи ДРГ входят уничтожение социально значимых объектов, другая диверсионная деятельность, но на данном участке в свете анонсируемого украинскими властями контрнаступления в задачи таких групп входит именно разведка.

Реклама

«Они уточняют данные разведки, которые им предоставляют НАТО, Пентагон. Допустим, космической, с беспилотников. Но им нужно еще знать на земле: что, как, почему. Поскольку примеряются средства маскировки, они активничают», — сказал он.

Дандыкин добавил, что российские войска делают все для того, чтобы такие ДРГ уничтожить или отбросить на занимаемую украинскими войсками территорию.

Военный эксперт отметил важность ликвидации складов с боеприпасами ВСУ под Ореховом и Угледаром. Он рассказал, что сюда подвозили мины, снаряды для танков и другие боеприпасы из отдаленных районов для снабжения соединений на передовой, поэтому ликвидация таких складов является важным фактором.

«Удары затрудняют ведение боя этими соединениями», — отметил Дандыкин.

Он также рассказал, что ликвидированное хранилище с 70 тоннами топлива в районе Запорожья серьезно скажется на ВСУ, поскольку такое его количество является запасом не на одни сутки.

Дандыкин высказал уверенность, что удары по складам с боеприпасами и топливом будут наноситься российскими войсками и дальше. По таким объектам будет работать авиация, применяя авиабомбы. Причем сейчас летчики сбрасывают их вне зоны досягаемости средств противовоздушной обороны противника, но точность ударов для ВСУ может иметь очень большие последствия.