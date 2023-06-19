Эксклюзив 19 июня 2023, 20:12 Уничтожение на полпути. Как российская армия ликвидирует американские HIMARS Военный эксперт Матвийчук: российские войска будут совершенствовать систему против HIMARS РИА «Новости»

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ВСУ снова задействовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS против российских войск. Однако военные определили точное месторасположение установки и ликвидировали ее. Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «360» о действии HIMARS и великолепной работе российских артиллеристов, которые вовремя определили и предотвратили удары.

Ликвидация на полпути

Российские войска уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ударом управляемой ракеты в зоне спецоперации. Противодействие нанес расчет РСЗО «Торнадо-С» Западного военного округа, сообщило Минобороны.

«Торнадо-С» — реактивная система залпового огня, созданная на базе «Смерча». По словам российских военных, система способна применять управляемые реактивные снаряды.

Далее — прямая речь собеседника «360».

«Торнадо-С» против HIMARS

РСЗО HIMARS — автомобильная платформа, на которой стоит пакет (установка для ракет — прим. ред.). Дальность стрельбы «Торнадо-С» на базе «Смерча» может варьироваться от 50 до 70 километров с хорошо установленными координатами и высокоточными ракетами.

Самое главное, по всей видимости, — расчет HIMARS, который не сменил позиции после стрельбы. И в ответ на огонь российские Вооруженные силы его уничтожили.

HIMARS третьего полка полевой артиллерии во время стрельбы в учебном центре Якима в штате Вашингтон / Википедия

[Несмотря на установку российских ракетных глушителей] при всяком удобном случае ВСУ пытаются стрелять. Подозреваю, что стрельнуть-то они стрельнули, но тут же попали в отметку. Ребята-артиллеристы их сразу засекли и ответили.

Ракеты для HIMARS — мощные, они разрушают и бетонные укрытия, и жилые дома. Эта установка — настоящее и серьезное оружие.

Поэтому российские военные пытаются по мере обнаружения не давать ВСУ возможности стрелять и в первую очередь уничтожают снаряды и сами ракетные системы.

Коммуникационная система «Торнадо-С», которая находится в контрбатарейной борьбе, позволяет определить вражеские ракеты на дальности от 15 до 20 километров, фиксируя точное месторасположение.

РИА «Новости»

Сейчас будут усиливать ракетные глушители, чтобы предотвращать возможные ракетные запуски HIMARS. Дело в том, что любые средства, которые работают эффективно, мы совершенствуем.

И этому совершенству нет предела, ведь нужно исключить возможность применения такой ударной силы, как HIMARS.