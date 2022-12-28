Эксклюзив 28 декабря 2022, 19:08 Украину защитят только поправки в конституцию. И без демилитаризации не обойтись Публицист Новоселов: Украину защитят только поправки в конституцию Крещатик — главная улица Киева / freepik

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После недавних заявлений представителей киевского режима о каких-то «планах мирного урегулирования» в западных СМИ снова стали появляться утверждения о том, что российский президент Владимир Путин «просит переговоров». Они на полном серьезе обсуждают гарантии, которые Москва может дать украинцам и Западу, чтобы «исключить повторную агрессию». Сложно представить, что может быть более далеко от реальности, заявил публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360».

Владимир Путин не просит переговоров, а говорит, как и всегда говорил, что Россия открыта для дипломатического урегулирования конфликта. Москва была готова принять капитуляцию киевского режима еще в феврале, здесь ничего не изменилось.

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Украине известны российские условия, и какую бы картинку ни рисовали западные СМИ, известно реальное положение дел. Исход конфликта был очевиден с самого начала.

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Что до гарантий, то это действительно болезненный вопрос. Все прекрасно помнят историю Минских соглашений, которые так и не начали действовать. Европейские гаранты признались, что их целью было просто «выиграть время и вооружить» ВСУ. Так что Россия не будет наступать на те же грабли.

На этот раз она потребует окончательного разрешения конфликта и куда более серьезных гарантий, подтвержденных немедленными действиями, которые должны быть предприняты до подписания любых документов.

Да, гарантии нужны всем, в том числе Украине. Она их получит, но сначала должна принять меры, чтобы полностью исключить повторение событий последних восьми лет.

РИА «Новости»

Россия не примет гарантии Европы, ведь память о предательстве европейцев слишком свежа. Гарантии обязаны дать США, и это должны быть письменные обязательства (мы знаем, чего стоят устные обещания американцев). Более того, желательно привлечь в качестве дополнительного гаранта Китай, чтобы американцы не забыли о своих обещаниях, как только на договорах высохнут чернила.

Что до безопасности Украины, первоначальное предложение России было справедливым. Если Москва, Вашингтон и любые другие желающие стороны гарантируют безопасность и территориальную целостность остатков Украины на определенных условиях, если ей пообещают членство в ЕС, этих обязательств будет достаточно для ее демилитаризации.

Единственное, против чего Россия категорически возражает, — членство этой страны в НАТО и размещение баз альянса на новой Украине в любой форме.

Без демилитаризации не обойтись никак. Сейчас Украина имеет вторую по численности армию в Европе после российской. ВСУ используют оружие НАТО, военную технику и средства ПВО НАТО. Даже до начала нынешнего конфликта военные силы Украины были куда больше, чем это нужно стране такого масштаба.

Итак, что защитит Украину в будущем? Только одно: поправки в конституцию, которые установят обязательный нейтралитет и внеблоковый статус, гарантируют равные права, свободу слова, право на представительство и свободу использовать родной язык для всех ее граждан и, наконец, закрепят новые границы страны.

РИА «Новости»

Такая сделка — единственная, на которую может рассчитывать Украина. Территориальный вопрос должен быть решен раз и навсегда. Она не может рассчитывать на лучшие условия, а вот стать хуже они вполне могут. Нынешние условия — уже хуже тех, что предлагали весной, когда Украина могла отделаться малой кровью.

Сама идея, что киевский режим имеет право что-то требовать, абсурдна. Побежденная страна ничего не может требовать. Она может только надеяться свести свои потери к минимуму и действовать именно в этом ключе.