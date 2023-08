Эксклюзив 24 августа 2023, 10:21 Украинцы предложили россиянам отправлять «именные снаряды» Обозреватель «360» Бер: ВСУ использовали именные снаряды для обстрелов ДНР Телеканал «360»

На Украине начали печь торты с портретами убитых бойцов и предлагать за пожертвования Вооруженным силам Украины подписывать снаряды, которыми обстреляют жилые кварталы в Донбассе. Идею активно поддержали на Западе и уехавшие за рубеж россияне. Обозреватель «360» Иван Бер сравнил это с варварским ритуалом и осудил заказчиков.

Далее — прямая речь.

Весной в Нью-Йорке на культурной выставке главным экспонатом была советская звезда, внутри которой выставили солдатские ботинки, снятые с ног убитых российских военнослужащих. Звучит жутко, выглядит еще более дико и бесчеловечно. Можно ли такое хотя бы представить в российском городе?! Военная техника не в счет, это — захваченный трофей. Здесь же — открытое глумление над смертью бойцов.

Нью-Йоркская выставка — это демонстрация ненависти к России, но в первую очередь к ее народу, гибель которого вызывает восторг.

Торты с лицами погибших и именные боеприпасы

На Украине поддерживают такие западные посылы и даже развивают как отдельный вид. Презрение к русским — а это и граждане любых регионов в составе России — культивируется и демонстрируется по-особому. Торты на заказ с изображением погибших российских военных — это уже степень психического отклонения, причем массового.

Особой популярностью среди украинских русофобских граждан пользуются именные снаряды от ВСУ. Заказ платный: пишут на боеприпасе любое пожелание, а затем обстреливают мирное гражданское население, например, в Донецке.

Но такие услуги пользуются спросом и… в России

Я понимаю ненависть украинцев. Их с детства воспитывали, что Россия и русские — это самые злейшие враги, и когда поколение вырастает, эта идея прочно сидит в голове, и часто до самой смерти. Но меньше всего я понимаю тех, кто живет в России и пользуется услугой «закажи именную надпись на боеприпасе ВСУ».

Как ни странно, внутри России — приличное количество граждан, которые поддерживают действия украинской армии, ненавидят страну, желают ее коренным народам скорейшей гибели и численного сокращения. Они собирают донаты, чтобы заказать побольше таких надписей и поразнобразнее.

РИА «Новости»

Конкретно — Дарья Богданова. Это правнучка известного советского летчика Валерия Чкалова. Парадокс, но Валерий Павлович был советским Героем, а его правнучка, получается, оказалась обычной предательницей. Видимо, правильных книг в детстве не читала и подвиги ее прадеда для нее — пустой звук. Так вот, Дарья, уже взрослая 35-летняя женщина, подписала от своего имени минометный снаряд ВСУ. Точнее, сделала заказ, а за нее подписали. Затем эти снаряды использовались для обстрелов наших войск или для обстрелов гражданских в ДНР.

Подписью от своего имени Богданова похвасталась в соцсетях. Еще она купила боевикам ВСУ 13 дронов, позволяет себе русофобские высказывания, а когда в Киеве снесли памятник ее прославленному предку, просто отреклась от прадеда. С началом спецоперации сбежала в Бельгию, где получила образование, и сейчас живет там, в городе Левен.

Имущество у Дарьи в России, конечно, осталось. Правнучка Чкалова зарегистрирована в трехкомнатной квартире рядом с Садовым кольцом. СМИ сообщили, что еще один адрес, где проживала постоянно Богданова, — кирпичная многоэтажка в Сокольниках. Нет сомнений, что, если копать глубже, донатеры для ВСУ внутри России найдутся еще.

Платформу по сбору денег за надписи на снарядах разработал студент-украинец Антон Соколенко

Антон создал интернет-площадку, где любой желающий может попросить написать на снаряде солдат ВСУ свой автограф или пожелание. У такой подписи есть цена: заказчик пожертвует 200 долларов таким вот волонтерам и напишет в сообщении, какую надпись хочет разместить. После оплаты получит фото готовой работы.

Цены, кстати, есть разные. Русофобы могут оставить надпись на тубе ракетной установки HIMARS или на борту танка, но такие услуги стоят дороже — полторы-две тысячи долларов. Основные гиганты западных СМИ типа The Times, The Washington Post или The New York Times быстро подхватили эту новость и растиражировали ее в своих газетах и журналах.

Больше всего посыл оценили жители США, Финляндии, Албании и, конечно, наши покинувшие страну якобы свободномыслящие люди. Граждане перечисленных стран активнее всех заказывали надписи на боеприпасы украинских военных.

Впервые склад с такими боеприпасами обнаружили российские военные осенью прошлого года под Ореховом, в Запорожье. Поначалу считалось, что эти надписи делают сами боевики ВСУ по своему хотению, но количество подписанных боеприпасов было слишком большим, чтобы отряд боевиков нашел свободное время на подпись всех этих болванок. Позже разобрались в происхождении надписей.

Это — показатель того, как изуродовано общество в разных странах

Мы и об Украине никогда плохо не думали, если уж на то пошло, но события, которые развивались в процессе, послужили индикатором сформированного общества за последние десятилетия.

Получается, не только нацбатальоны, нацисты или военные ВСУ, которые обстреливают мирные улицы, являются людоедами, но и обычные украинские граждане. Это ведь они торты пекут и другие кулинарные изыски с фотографиями погибших людей.

Есть в этом какая-то разумность? Нет, это больше похоже на ритуал кроманьонцев или аборигенов Новой Гвинеи, которые съели мореплавателя Кука. Все это приправляется смайликами в соцсетях, сердечками в цвет украинского флага и глумливыми шутками. Такая украинская идеология.

Мое имя Иван Бер, не бойтесь и берегите друг друга.