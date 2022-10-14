Эксклюзив 14 октября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

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Viber Украинцы начинают видеть истину и тайно винят свое правительство за желание сражаться до конца Публицист Новоселов: украинцы увидят, что их враги сидят в Киеве и Вашингтоне РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в специальной колонке для «360» рассуждает о том, почему Россия не ставит целью полный захват Украины, и рассказывает, что о конфликте думают простые украинцы.

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Во-первых, Россия не собирается «захватывать всю Украину». Москва приветствует решение тех регионов, которые добровольно захотят вернуться в состав Русского мира, и не будет принуждать тех, кто этого не хочет.

РИА «Новости»

Украинцы разрознены и имеют очень много разных мнений. Киев активно насаждает антироссийскую идеологию много лет, начиная с 2014 года, используя как законодательные ограничения, так и полулегальные вооруженные формирования радикалов (нацистов), которые терроризировали всех несогласных с «официальной позицией».

Террор в Донбассе и нежелание правительства преследовать нацистов за такие преступления, как массовое убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе, показали людям, что проявлять доброе отношение к России опасно.

«Правильным» патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и озлобление — и мировая история это не раз доказывала — весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями. Владимир Путин Цитата из статьи президента «Об историческом единстве русских и украинцев»

Пророссийские украинцы научились скрывать свои чувства задолго до начала конфликта. Сейчас, когда любые добрые слова о России и русских могут буквально стоить им жизни, нет никакой возможности узнать, что они действительно думают на эту тему.

Некоторые заражены идеями экстремального национализма и пали жертвами кампании ненависти, которую столько лет проводило правительство Украины. Некоторые просто делают вид, что разделяют такие взгляды, чтобы избежать преследований. Большинство молчат, и их сердца и мысли покрыты завесой тайны.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что практически все украинцы подвергались воздействию непрерывной и жесткой антироссийской пропаганды много лет, начиная с переворота 2014 года, положившего конец всем надеждам на существование мирной и демократической Украины.

РИА «Новости»

Что думают украинцы о том, чтобы стать частью России? Это могут показать только время и реальное голосование. Многие из украинцев, которые ранее были сторонниками России, сейчас злятся на нее, особенно это заметно на востоке и юге страны, в бывших землях Новороссии. Некоторые не ожидали военной спецоперации: они просто хотели продолжать жить своей жизнью, не обращая внимания на призрак нацизма в Киеве, пока он не обрушится на них.

Некоторые хотели быть с Россией, ждали от нее помощи, но сейчас считают, что она пришла слишком поздно. Их трудно винить, однако Россия действительно много лет пыталась разрешить этот конфликт без насилия. И мы не имеем права говорить, что такие попытки были не нужны.

Некоторые из пророссийских украинцев повернулись против России. В их числе те, кто потерял имущество или близких в результате спецоперации. Их можно понять, но даже эти люди уже начинают видеть истину и втайне винят свое правительство за его упрямое желание сражаться до последнего украинца за земли, которые не желают больше находится под его властью.

Есть на Украине и те, кто мечтает о возвращении в Ррусский мир. Они молчат, скрывают свои мечты ради спасения своей жизни, но такие люди тоже есть.

Еще не потерян шанс на то, что украинцы откроют глаза и увидят: их главные враги сидят в Киеве и Вашингтоне, а не в Москве. Возможно, у них еще есть возможность завершить этот братоубийственный конфликт и открыть путь к долгому миру и национальному примирению.

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