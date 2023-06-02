Эксклюзив 02 июня 2023, 19:34 Украинское контрнаступление во сне и наяву Писатель Беседин: Буданов, мечтая о Крыме, ведет себя не как военный, а как постмодернист Официальное интернет-представительство президента Украины

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ «чисто психологически» взяли российский полуостров Крым. По его мнению, такое «психологическое контрнаступление» Украине удалось, оно «порой важнее реальных столкновений с противником» и «войдет в учебники по военной истории». О том, как киевский режим и его главари подменяют реальность набором фантазий, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Мы живем в мире победившего постмодерна. Живем в мире постправды. Часто я слышу нечто подобное. От читателей — к писателю, так сказать.

Но порой говорящие так даже не понимают, о чем, действительно, идет речь. Между тем постмодернизм действительно победил, деконструировав ценности и смыслы — и теперь наша реальность (а по факту — матрица) напоминает сад расходящихся тропок, где одна ссылка ведет на другую и так, пока у потребителя контента ни наступит апатия и усталость. В мире постправды истиной становится то, что опубликовано в «Википедии».

И есть страна, которая в полной мере иллюстрирует вышесказанное. Страна, где к власти пришли медиаменджеры, использовавшие в качестве предвыборной программы сериал. Страна, где фактическая история подменена набором фантазий, химер и небылиц, аккумулирующих, в общем-то, нацистский опыт.

Да, вы правильно догадались — это Украина, и лидеры ее, эти наместники, назначенные западными кураторами, в качестве съемочной площадки используют всю страну, стараясь навязать кровавую реальность всем гражданам, да и тем, кто вокруг тоже.

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Одна из последних «легендарных легенд» — украинское контрнаступление (или «контрнаступ»). Его обещали то в конце февраля, то в марте, то в мае, а после перенесли на лето.

Июнь настал — контрнаступа нет, хотя витающий в мирах дымчатых драконов и белых сыпучих кроликов Зеленский собирался летом купаться в Черном море, загорая в Крыму. То есть ВСУ должны были заходить на полуостров.

Вообще это напоминает, знаете ли, актерский ремейк культового кинодиалога. «Ты контрнаступ видишь? — Нет. — Вот и я не вижу, а он есть». Во влажных мечтах Офиса президента есть.

Однако в Киеве помнят, что в наше время казаться важнее, чем быть. Помнят и существуют по этому постмодернистскому завету.

Поэтому один из главных украинских злодеев Буданов на днях заявил: «…якобы мы не сдержали обещания войти в Крым до конца весны. Есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли».

Взяли — и тут же отдали, угу. А далее Буданов добавил: «Как человек военный скажу, что это порой важнее реальных столкновений с противником». Нет, не как реальный военный ты говоришь, а как постмодернист, пытающийся деконструировать и смыслы, и здравый смысл в принципе.

Что касается «неизбежности поражения», то эффект на полуострове наблюдается обратный словам укрозлодея. Примерно такой же, как после устроенного в Крыму украинскими террористами блэкаута — тогда севастопольцы и крымчане лишний раз убедились в том, чего желает им Киев: смерти, разрушения, страданий.

Уверен, за последние месяцы даже многие «ждуны», грезящие приходом украинской армии, осознали, что этому никогда не бывать. Да и что делают нацистские каратели с мирными жителями — все тоже видели. Кто им поверит?

Жизнь на полуострове за последнее время, наоборот, окончательно успокоилась: люди работают, выбираются на море, наслаждаются клубникой.

Поэтому психологическое контрнаступление — это, конечно, эпично, но оно не имеет ничего общего с реальностью (хотя и государство Украина тоже — оно удалилось в Черный Вигвам). В отличие, кстати, от фиаско украинцев в Артемовске и грядущего поражения в Марьинке. Вот это то, что происходит реально, а не в голове Буданова. И речь тут не о недооценке противника, он непрост, а сугубо о констатации фактов.

В заключение, как севастополец, как плоть от плоти города-героя, скажу, что Буданов наверняка знает историю — в том числе то, как Севастополь уничтожал нацистскую нечисть. Так что приди и возьми — если сможешь, конечно.