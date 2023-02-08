Эксклюзив 08 февраля 2023, 20:01 Украинско-западный проект «Антироссия» провалится под натиском союзных сил Эксперт Дандыкин: отправки оружия НАТО для ВСУ не остановят продвижение союзных сил в ДНР РИА «Новости»

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Согласно брифингу Минобороны, ВСУ стремительно теряют резервы и техники, и живой силы. Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» оценил ситуацию в местах боестолкновений. По его мнению, крупные потери ВСУ свидетельствуют о провале планов противника.

Далее — прямая речь.

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На всей линии фронта идут жестокие бои. ВСУ планируют «разрезать» оборону союзных сил около Сватово и Кременной. Вот почему в этой зоне спецоперации сгруппированы такие объемы личного состава и такие крупные потери в бойцах.

Причем ВСУ теряет не только живую силу. Также перемалывается и оставшаяся техника. В том числе немногочисленные танки. Конечно, это не западная бронетехника, но все же.

Берегут крупицы оставшегося

Стоит отметить, что сейчас в резервах ВСУ в основном новобранцы из текущей волны мобилизации. Этих бойцов берут и сразу бросают на убой. Конечно, в рядах украинской армии остались и те, кто участвует в боях с первых месяцев спецоперации. Но такой живой силы крайне мало и ее берегут.

Трепетно относятся и к остаткам техники. Это связно с активным уничтожением союзными силами большого количества складов с боеприпасами ВСУ.

Публичное достояние

В последних брифингах российского Минобороны нет информации о сбитых украинских вертолетах и самолетах. Это может свидетельствовать, что или у противника вообще не осталось воздушного военного транспорта, либо его берегут до поставок от Запада.

Недавно США и Великобритания пообещали украинскому президенту Владимиру Зеленскому обучить 10 тысяч военнослужащих. Скорее всего, эту живую силу натаскают на управление западными танками. Это не первая партия бойцов ВСУ, которая отправится на западные курсы по переподготовке.

Кроме того, украинская армия недавно запросила ракеты для ударов по РФ. Но и они не спасут ВСУ от поражения в спецоперации. Запад на пару с украинскими властями задумали изничтожить так называемый «русский мир» и победить РФ. Но их проекту «антироссия» грозит ликвидация силами ВС РФ и их союзниками.

РИА «Новости»

Но даже поставки вооружения от НАТО не станут препятствием на пути союзных сил к достижению цели спецоперации. Задача ВС России и их союзников не изменилась. Им предстоит освобождение Артемовска и последующих городов новых регионов России.

Кроме того, союзным силам необходимо стабилизировать ситуацию на всей линии фронта. Это позволит отодвинуть артиллерию и РСЗО ВСУ от населенных пунктов ДНР.

В последних действиях украинских властей отчетливо прослеживается некое замешательство. Они, конечно, вовсю разглагольствуют о масштабном наступлении, якобы запланированном на весну. Но за этими словами кроется боязнь активных действий со стороны союзных сил.

Важен каждый освобожденный небольшой город, каждый поселок, каждый укрепрайон. Ведь союзные силы освобождают российские территории. И все чаще видны большие успехи на всех линиях фронта. Это очень радует.

Звенящее лицемерие

Стоит отметить, что ВСУ наконец прекратили попытки совершать форсировать Днепр. Это вылазки были самоубийством для украинских солдат.

ВСУ и без того несут значительные и, что важно, невосполнимые потери. При этом сослуживцы не забирают ликвидированных или пострадавших бойцов с мест сражений. Раненых и убитых в ВСУ принято записывать в «без вести пропавших». Так украинские власти экономят на выплатах.

РИА «Новости»

На такое отношение к сослуживцам активно закрывают глаза не только командиры подразделений, но и сам Зеленский. Он, пожалуй, как никто другой любит покрасоваться с бойцами перед камерами и подписать флажки для солдат. Все это свидетельствует о звенящем лицемерии.

Но справедливость восторжествует. Недавно Запад прислал на Украину комиссию для расследований по коррупционным схемам. И почти сразу выявлены множественные факты «серых» схем в высших слоях местной власти.

Но не это главное для Запада. Им хочется разбить Россию на поле боя. Этим планам, на мой взгляд, не суждено сбыться.

Еще одним поводом для активности союзных сил стало отношение властей Украины к христианской вере. По представителям православной церкви открывали стрельбу, выгоняли священнослужителей из Киевской Лавры. Вся эта бесовщина отлично мотивирует союзные силы гнать ВСУ как можно дальше с российской земли.