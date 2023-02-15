Эксклюзив 15 февраля 2023, 23:01 Украинских диверсантов ждет полное уничтожение из-за слабой натовской школы Политолог Михайлов: украинских диверсантов ждет поражение из-за слабой натовской школы РИА «Новости»

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Уничтожение восьми групп украинских диверсантов демонстрирует очередные успехи российских войск в зоне проведения спецоперации. Массовое поражение врага будет продолжаться и дальше. Об этом заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя последнюю сводку Минобороны России.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Нацистская идеология

Сегодня доложили обстановку на фронте об успехах российской армии. Главное, что успехов нет у ВСУ. Я бы отметил информацию об уничтожении восьми диверсионных групп противника в Харьковской области и в ЛНР.

Диверсантов готовят достаточно долгое время и явно не из тех, кого мобилизуют прямо на улицах в украинских городах. Их подготовкой занимаются западные инструкторы за территорией страны. Они тренируются применительно к условиям, которые присутствуют на линии фронта.

Но наши [специалисты] круче и лучше в плане подготовки спецназа и диверсантов. Причем они одни из лучших в мире. Прекрасные центры подготовки находятся в Чечне и Подмосковье. К тому же, наши бойцы более замотивированы в данной ситуации. Мы знаем за что сражаемся и против кого воюем. Мы сражаемся за наше будущее. Я не знаю мотивацию диверсионных групп противника, но наверняка многие из них замотивированы иначе. Однако нацистская идеология ни к чему хорошему не приводит.

Россия имеет богатый опыт борьбы против диверсантов, например, в той же Чеченской Республике или на Северном Кавказе. У украинской армии такого опыта не было, кроме как уничтожения собственного населения в Донбассе. Но одно дело тренироваться на собственных гражданах, а другое дело — в реальных боях с противником. И здесь они проигрывают.

Натовская школа проиграла российской

Уничтожение диверсионных групп будет продолжаться. Активизация украинских военных произошла из-за больших проблем на фронте. Они, возможно, отдают свои лучшие силы, чтобы сделать хоть что-то. Допускаю, что эти группы уничтожили по недоумию руководства, которое их туда послало.

Сейчас [со стороны ВСУ] будут предприняты попытки проникновения на территорию России, причем это будут серьезно подготовленные диверсанты. И лучше их сейчас побольше уничтожить там, чем допустить сюда. Таким образом, натовская школа проигрывает российской. Каждый день мы наблюдаем массовое поражение врага в живое силе на Донецком направлении. Сейчас там просто мясорубка для украинских военных.