Спецоперация 29 ноября 2022, 01:45 Украинские чиновники не могут смириться с распадом страны. Но им не вернуть новые российские регионы Политолог Самонкин назвал клинической глупостью заявления Киева о возвращении Крыма РИА «Новости»

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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что через полгода хочет организовать прямое включение с набережной Ялты. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала украинского агентства УНИАН. С аналогичными заявлениями неоднократно выступали видные украинские политики и чиновники, мечтающие вернуть Крым. Однако в Киеве не хотят признавать, что это — утопия.

Украина надеялась вернуть Крым

Американское издание The Economist утверждает, что украинские власти готовили операцию по возвращению Крыма к 2023 году. СМИ ссылаются на экс-командующего ВДВ Украины Михаила Забродского, который заявил, что «операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году».

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«Если бы мы публиковали наши планы в СМИ и на телевидении, мы бы не достигли ничего», — пояснил он.

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Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли придерживается более осторожного мнения, чем в Киеве. Он заявил, что победа Украины в Крыму «вряд ли произойдет в ближайшее время». Украинские военные понимают, что Америка и поставляемое ею оружие является главным условием того, произойдет ли это вообще. Это осознают и некоторые украинские политики — вернуть Крым и Донбасс сложнее, чем публично говорить об этом.

Наивно верить в возвращение Крыма Украине

Заявления украинских политиков о возвращении Крыма далеки от реальности, поскольку вопрос о принадлежности полуострова был решен еще в марте 2014 года и не подлежит пересмотру. Такое мнение в беседе с «360» высказал председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», политолог Юрий Самонкин.

«Дискуссия о статусе Крыма неуместна, по этому вопросу поставлена окончательная, жирная точка. Естественно, что Крым является неотъемлемой частью России. И наш новый регион сейчас усиливают и экономически, и с военной точки зрения, и с точки зрения ассимиляции с Россией. Поэтому наивно говорить, что Украина станет единым государством — вернет себе Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области», — подчеркнул эксперт.

По мнению Самонкина, украинские политики спекулируют на теме возвращения Крыма и других территорий. Они также говорят об «окончательной» победе, что также не соответствует действительности.

«Запад сокращает военно-техническую помощь, сражаться за интересы Украины официально силы НАТО не готовы, то есть, они уже подтвердили, что третьей мировой войны из-за украинского кризиса не будет. Поэтому заявления по Крыму являются внутренним субъективным мнением отдельно взятых чиновников. Украинская внешняя политика живет в какой-то параллельной вселенной, они говорят о мифических победах, что Крым вернется в состав Украины. Это голословное заявление, которое под собой не имеет реальной политической почвы. Это очередная клиническая глупость, поскольку на Украине не могут смириться с распадом страны», — подытожил политолог.

Крым присоединился к России по результатам народного референдума, который провели после государственного переворота на Украине. За воссоединение полуострова с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане самостоятельно выбрали свой путь. Референдум провели демократическим путем, в соответствии с международным правом и уставом ООН.