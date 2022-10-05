Путин поручил передать ЗАЭС под управление России, поскольку это объект государственной важности | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 23:26 Поделиться Telegram

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Viber Дело государственное. ВСУ рискуют, обстреливая ЗАЭС, принадлежащую России Украинский политик Олейник: риск обстрелов ЗАЭС со стороны Киева сохранится РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под управление АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Все лицензии для работы атомного объекта, выданные до 30 сентября 2022, будут действовать до подготовки аналогичных документов российского образца.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» является дочерним предприятием концерна «Росэнергоатом», который входит в государственную корпорацию «Росатом». Последняя выполняет функции оператора всех атомных объектов в России.

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Весной Запорожская АЭС перешла под контроль России, однако ее функционирование поддерживают украинские специалисты. ЗАЭС неоднократно обстреливали украинские военные, что грозило техногенной катастрофой.

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В Запорожской области был проведен референдум по вопросу о присоединении к России. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал указ о принятии новых территорий в состав РФ.

Контроль ЗАЭС со стороны России необходим

Территория, на которой расположена Запорожская атомная электростанция, де-юре и де-факто принадлежит России. Поэтому любой атомный объект должен контролироваться российской компанией и российскими специалистами, поделился с «360» украинский политик и управленец Владимир Олейник.

«Атомная энергетика относится к делам государственным. Поэтому понятно, что она должна подчиняться органам, которые занимаются этим профессионально. Было бы удивительно, если на территории России находилась собственность другого государства. А как же тогда контроль? Лучше знать как работает ЗАЭС, тем более, что все это было произведено в СССР. На АЭС до сих пор стоят стержни советско-российского производства. Это сложный объект, поэтому логично, что его хочет контролировать Россия», — отметил эксперт.

Скорее всего курировать работу атомного объекта будет госкорпорация «Росатом», добавил Олейник. Однако, как утверждает политик, есть одна проблема. Энергия, вырабатываемая ЗАЭС, уже продана Европе. В июле президент Украины Владимир Зеленский пообещал Евросоюзу помочь, если у них появятся сложности с энергоресурсами. А теперь атомный объект войдет в единую энергетическую систему России, подчеркнул он.

Украина продолжит обстреливать ЗАЭС

На вопрос журналиста о том, есть ли риск увеличения атак на Запорожскую АЭС, Олейник предположил — обстрелы будут. Однако атомные объекты нельзя атаковать без согласования Европы, уверен Олейник.

«Если что-нибудь произойдет, то пострадают европейцы. И разве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерпит загрязнение Черного моря ядерными отходами? Предполагаю, что обстрелы будут. Смотрите, взорвали „Северные потоки“, а реакции пока нет. Безнаказанность порождает все преступления. Но если повредить контейнеры с грязными радиоактивными отходами, мы все переключимся с темы о диверсиях на эту трагедию. Американцы — это же сатанисты, они пойдут на все», — заметил он.

До этого Запорожская АЭС принадлежала Украине, а сейчас — России. И теперь ее обстрелы означают нападение на ядерный объект России. За этим последует какой-то ответ, уверен Олейник.

Ранее гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова выслали на подконтрольную ВСУ территорию. Топ-менеджер передавал сотрудникам Службы безопасности Украины секретные данные. Речь идет о результатах моделирования ситуации, при которой будет произведен сброс воды на Днепровской ГЭС в городе Запорожье и находящейся выше по Днепру Кременчугской ГЭС. Киев рассматривает этот вариант, чтобы помешать восстановлению и перезапуску ЗАЭС.

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