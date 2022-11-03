Украина была создана из России и никогда не существовала до Советского Союза | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 14:13 Украине следовало отказаться от земель, подаренных ей СССР. И лишь потом воевать со статуями Публицист Новоселов: Украине следовало отказаться от земель, подаренных ей властями СССР РИА "Новости"

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Почему президент России Владимир Путин говорит, что Украина была создана из России и никогда не существовала до Советского Союза? Публицист Иван Новоселов ответил на этот вопрос в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Это правда. Независимого государства под названием Украина до 1917 года не существовало. Нынешние ее территории состоят из западных русских земель, земель Древней Руси, которые были захвачены Польшей после монгольского вторжения (некоторые из них восстали против Польши и воссоединились с Россией, а другие были отвоеваны русскими царями спустя несколько столетий), а также земель, отвоеванных Российской империей у Крымского ханства, которые были освоены и заселены русскими в XVIII и XIX веках.

Первое квазинезависимое государство под названием «Украинская Народная Республика» было создано в 1917 году Германией на оккупированных территориях. Хотя оно претендовало на большую часть современной Украины, в реальности УНР контролировала менее половины территорий, на которые претендовала.

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На карте выше показаны подарки, полученные Украиной от СССР. Желтым цветом обозначена Донецко-Криворожская Республика. Во времена империи Донбасс был регионом с развитой промышленностью, и, в отличие от сельскохозяйственно-буржуазной УНР, в составе его населения преобладал рабочий класс. В связи с этим Донецкая Республика полностью поддержала Октябрьскую революцию в России.

Когда советская Россия восстановила контроль над Украиной, Донецко-Криворожская Республика хотела остаться отдельной республикой в составе СССР. Однако руководство большевиков было обеспокоено контрреволюционными настроениями на бывших территориях УНР и приняло решение объединить пролетарско-коммунистическую ДКР и сельскохозяйственно-буржуазную УНР в единую Украинскую ССР, которая и подписала Союзный договор в 1921 году.

Синим цветом обозначены территории, отобранные СССР у Польши в 1939-м (Галичина и Волынь), оранжевым — бывшие территории Румынии (часть Бессарабии и Буковины), а зеленым — Закарпатье, отобранное у Чехословакии. Красным цветом обозначена Крымская АССР, переданная Украине решением генсека Никиты Хрущева в 1954 году.

Никита Хрущев / Викимедиа

Все это доказывает, что границы Украины были произвольно установлены коммунистическими властями СССР и имели в первую очередь утилитарную цель — упростить администрирование соседних территорий. В то время никто и помыслить не мог, что Украина выйдет из состава Союза с вышеперечисленными землями.

Именно это имел в виду Владимир Путин, когда говорил, что Украина была создана Россией. Российская империя была унитарным государством, хотя некоторые ее территории имели особый статус и особые привилегии, в том числе вассальные ханства, Великое княжество Финляндское и Великое герцогство Варшавское. Территория Украины не имела в Российской империи особого статуса, за исключением земель казачества, которые существовали и в других регионах империи.

До XX века понятие «Украина» было географическим обозначением региона расселения малороссийской ветви русского народа, а не названием государственной или административно-территориальной единицы

Процесс распада СССР проходил хаотично, при этом не было переговоров о статусе территорий, «подаренных» Украине коммунистами. Существуют основания оспаривать даже статус регионов бывшей Донецко-Криворожской Республики, поскольку есть документальные подтверждения ее статуса и нежелания входить в состав Украинской ССР.

РИА "Новости"

Что касается остальных территорий, трудно возразить против того, что Украина должна была выйти из состава СССР в тех же границах, в которых вошла в него. Начиная свою кампанию по «декоммунизации», Киев должен был прежде всего отказаться от тех земель, которыми его одарили коммунистические власти. И лишь потом воевать со статуями и переписывать историю.