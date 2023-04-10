10 апреля 2023, 16:16
Украине предрекли тяжелую битву за Крым
Телеканал Al Jazeera предсказал ВСУ тяжелую битву за полуостров Крым
Любые попытки украинских боевиков начать наступление на полуостров Крым обернутся для них очень тяжелыми последствиями. К такому выводу пришел арабский телеканал Al Jazeera.
Журналисты изучили спутниковые снимки полуострова и выяснили, что российские военные создали серьезные фортификационные оборонительные сооружения.
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«Украину ждут очень тяжелые бои за полуостров, если войска на самом деле решатся провести наступление. Россия хорошо его укрепила, поэтому пробиться к Крыму крайне непросто», — указали в материале.
Исследование региона с воздуха показало, что границы Крыма с февраля по март превратили в сплошной укрепленный барьер, который содержит в себе обширную развитую сеть траншей, которая проходит по территории нескольких важных военных баз и приграничных сел.
Оборонительные сооружения выстроены таким образом, отметили журналисты, чтобы при необходимости сдержать противника как с южного, так и северного направления.
Противник нервничает
Военный эксперт Василий Дандыкин допустил в беседе с «360», что украинские военные могут попробовать начать контрнаступление в районах Сватова, Кременной и Северска.
«Кто-то говорит, что они попробуют пройти к нашим границам. Одно из направлений — до Мелитополя, там замечены войска и техника. Думаю, что будет несколько ударов. Противник нервничает, идут различные вбросы, как с секретными документами», — отметил он.
Дандыкин подчеркнул, что Украина делает огромную ставку на контрудар.
«Они ставят на него все, чтобы оправдать все, что вложено. А это немало, гораздо более пяти миллиардов. Но это убийственный вариант — наступать по степи 70 километров, где все заминировано и пристреляно. Посмотрим, это один из вариантов, наши военные думают и, соответственно, победят», — добавил военный эксперт.
Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление ВСУ на регион в ближайшие дни является маловероятным.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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