Эксклюзив 10 апреля 2023, 16:16 Украине предрекли тяжелую битву за Крым Телеканал Al Jazeera предсказал ВСУ тяжелую битву за полуостров Крым РИА «Новости»

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Любые попытки украинских боевиков начать наступление на полуостров Крым обернутся для них очень тяжелыми последствиями. К такому выводу пришел арабский телеканал Al Jazeera.

Журналисты изучили спутниковые снимки полуострова и выяснили, что российские военные создали серьезные фортификационные оборонительные сооружения.

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«Украину ждут очень тяжелые бои за полуостров, если войска на самом деле решатся провести наступление. Россия хорошо его укрепила, поэтому пробиться к Крыму крайне непросто», — указали в материале.

Исследование региона с воздуха показало, что границы Крыма с февраля по март превратили в сплошной укрепленный барьер, который содержит в себе обширную развитую сеть траншей, которая проходит по территории нескольких важных военных баз и приграничных сел.

Оборонительные сооружения выстроены таким образом, отметили журналисты, чтобы при необходимости сдержать противника как с южного, так и северного направления.

Противник нервничает

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил в беседе с «360», что украинские военные могут попробовать начать контрнаступление в районах Сватова, Кременной и Северска.

«Кто-то говорит, что они попробуют пройти к нашим границам. Одно из направлений — до Мелитополя, там замечены войска и техника. Думаю, что будет несколько ударов. Противник нервничает, идут различные вбросы, как с секретными документами», — отметил он.

Дандыкин подчеркнул, что Украина делает огромную ставку на контрудар.

«Они ставят на него все, чтобы оправдать все, что вложено. А это немало, гораздо более пяти миллиардов. Но это убийственный вариант — наступать по степи 70 километров, где все заминировано и пристреляно. Посмотрим, это один из вариантов, наши военные думают и, соответственно, победят», — добавил военный эксперт.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление ВСУ на регион в ближайшие дни является маловероятным.