Запад поставил Украине новые средства ПВО. Что это изменит | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 12:46 Украине поставили западные средства ПВО. Очередная попытка показать, что в разрушающемся «королевстве» все хорошо Публицист Новоселов: Россия будет полностью контролировать небо Украины, ПВО не поможет Зенитно-ракетный комплекс NASAMS / Kongsberg Defence & Aerospace

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Глава украинского Минобороны Алексей Резников радостно объявил о прибытии на Украину батарей противовоздушной обороны NASAMS и Aspide и поблагодарил США, Норвегию и Испанию за поддержку. Это сделает украинское небо безопаснее и поможет сбивать вражеские цели, утверждает министр. Действительно ли новые поставки повлияют на ход спецоперации? На этот вопрос публицист Иван Новоселов ответил в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Нет, такие поставки ничего не изменят. Это просто очередная попытка продемонстрировать, что в разрушающемся «украинском королевстве» все идет хорошо. Дело в том, что Резников «забыл» упомянуть, сколько именно батарей было поставлено. А нам известно, что ВСУ обещали всего восемь батарей NASAMS в течение года или более, так что вряд ли в первую партию вошло больше одного-двух комплексов.

По характеристикам системы NASAMS не превосходят используемые Украиной системы С-300. Их главная отличительная особенность — координация при использовании в сети.

NASAMS — передвижной норвежский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах / Kongsberg Defence & Aerospace

Эти системы лучше всего работают в сетях из десятков или сотен комплексов, где автоматически выбирается лучшая батарея для атаки каждой конкретной цели с учетом дальности, скорости, погодных условий и ряда других факторов.

Поставка одной или двух систем не изменит вообще ничего. Полтора десятка комплексов NASAMS могли бы защитить крупный объект или город среднего размера, однако Украине никто и никогда не обещал поставить такое количество этих средств. Западные страны могут послать ей что-то из складских запасов, но не будут отбирать действующие комплексы у собственных военных.

Система противовоздушной обороны Aspide / Marina Militare Italiana — U.COM

Что касается Aspide, то это система малого радиуса действия, разработанная около 50 лет назад. В испанской армии применят как старые, так и улучшенные версии этих комплексов, и пока не ясно, какие именно модели передали ВСУ — Aspide 1985 или Aspide 2000. В любом случае Испания обещала режиму Владимира Зеленского одну батарею с радиусом действия ракет до 25 километров.

В итоге Украина получила пару комплексов ПВО, которые несовместимы с ее основной системой ПВО, построенной на базе батарей С-300. Также неясно, обучены ли украинские операторы работать с этими новыми комплексами.

Теперь перейдем к более интересному. По оценкам, в апреле у Украины оставалось чуть более ста комплексов С-300, но многие из них уже уничтожены российскими ракетными ударами. Оставшиеся батареи — единственный щит, защищающий Украину от полного господства в воздухе Военно-воздушных сил России.

Однако у Украины нет физической возможности производить и обслуживать комплексы С-300 и ракеты для них. Запасы боеприпасов ограничены, а российские удары по складским объектам еще больше сократили их.

Неизбежно настанет момент, когда у Украины закончатся ракеты для С-300, и тогда несколько западных комплексов не будут представлять серьезной угрозы российским ВВС и Россия будет полностью контролировать небеса Украины.

Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованные в спецоперации / РИА «Новости»

В этом конфликте у Украины очень много слабых мест, каждое из которых может стать критическим. Снабжение боеприпасами входит в их число. Складские запасы западных стран заканчиваются, даже всех производственных мощностей США не хватает, чтобы восполнять ежемесячный расход боеприпасов ВСУ.

Еще одно слабое место новых систем, поставленных Западом, в том, что они не особо эффективны против малых целей, таких как дроны, и могут стать для них легкой добычей. Конечно, мы еще не видели эти комплексы в действии. Но что-то подсказывает, что западные страны скоро могут пересмотреть свои планы по поставкам ПВО Украине.