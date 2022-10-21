ВСУ пожаловались на отсутствие систем ПВО. Помощь Запада не изменит ситуацию | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 21:04 Украине не хватает систем ПВО. Западные поставки не помогут против русских «Кинжалов» Военный эксперт Хатылев: иностранные системы ПВО не защитят Украину от "Кинжалов" Источник фото: commons.wikimedia.org

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Украинские военные рассказали The Washington Post, что в стране не хватает современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Советские установки уже устарели, а того, что поставляет Запад не хватает для защиты даже основных объектов. Более того, даже иностранные разработки, которые готовы предоставить Украине европейские и американские партнеры, бессильны против российских ракет.

Система ПВО Украины

ВСУ пожаловались на то, что их система ПВО не справляется со своими задачами. Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев объяснил «360», что сейчас на Украине не существует комплексной системы противовоздушной обороны.

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Основной арсенал ВСУ — остатки советских систем, которые морально устарели и во многих случаях не подлежат ремонту, потому что необходимые детали больше не производятся ни в одной стране мира. По мнению эксперта, все, что осталось в стране с советских времен, не способно защищать более дву-трех объектов.

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Их система ПВО не может полностью прикрыть все границы Украины и даже наиболее важные объекты Сергей Хатылев.

Хатылев объяснил, что на вооружении у ВСУ остались зенитно-ракетные комплексы С-300 разных модификаций — С-300 ПТ и С-300 ПС производства 80-х годов прошлого века.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 Источник фото: commons.wikimedia.org

«Также у них есть система „Весна“ — это то, что в доработанном варианте называется С-300В „Антей-2500“, которая недавно установила мировой рекорд, уничтожив украинский Су-27 на дальности 217 километров. У них старая версия», — подчеркнул он.

Кроме того на вооружении ВСУ состоят системы «Бук М1» без последних доработок и устаревшие ракеты к ним. То же касается и систем С-200, которые имеют большую дальность поражения, но непригодны к использованию.

«У них есть несколько комплексов ближнего действия „Оса“ и „Оса-АКМ“, несколько комплексов „Тор-1“, а все остальное — переносные зенитно-ракетные комплексы „Стрела“ разных модификаций, зенитные средства — пулеметные установки ЗПУ-1, ЗПУ-2, знаменитый пулемет ДШК», — объяснил Хатылев.

Более того, украинские военные рассказали, что у них заканчиваются ракеты. Военный эксперт подчеркнул, что даже те, что остаются на вооружении, могут оказаться непригодными к использованию.

«Допустим, ракету Р-55 через 10 лет эксплуатации нужно проверить и продлить сроки эксплуатации, а они эти работы производить не могут. То есть у них ракеты с истекшим сроком эксплуатации», — заявил он.

ПВО ограниченного действия

Все остальные технологии противовоздушной обороны на вооружении ВСУ, по словам Хатылева, импортного производства и в очень малых количествах. Но даже если бы США и Европа стали поставлять больше, это не помогло бы Украине противостоять натиску российских ракет, так как все западные комплексы имеют малый радиус действия.

«Сейчас прибыл один комплекс IRIS-T германского производства, но это комплекс ближнего действия. Он разработки 90-х годов, это совместное производство немцев и всех стран НАТО, но комплекс не является каким-то новшеством, его возможности не превышает возможностей наших систем», — подчеркнул военный эксперт.

Более того, несмотря на то, что немцы называют IRIS-T самой современной зенитной системой страны, на вооружение в самой Германии ее так и не приняли. По мнению Сергея Хатылева, Запад использует Украину как полигон для испытания своих разработок, в том числе и в оружии.

Американская система NASAMC, которую сейчас Штаты обещают поставить Киеву, по словам Хатылева, аналогична немецкому комплексу IRIS и также работает на ближние расстояния.

Комплексами малого радиуса действия можно построить ПВО двух-трех объектов, это будет и высота меньше 20 километров и дальность — максимум 25-30 километров. А наши гиперзвуковые ракеты 30 километров пролетают за одну секунду Сергей Хатылев.

Финская пусковая установка NASAMS 2 на шасси грузовика Sisu E13TP Источник фото: commons.wikimedia.org

«То есть если мы будем „Кинжалами“ работать, эти комплексы можно просто на свалку отвезти. И с помощью того, что им обещает Запад, никакой комплексной системы ПВО у них и не будет», — заключил эксперт.