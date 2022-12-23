Эксклюзив 23 декабря 2022, 17:00 Украина ждет новейшее вооружение. Но Запад не дает его из-за боязни России Политолог Ярошенко: Запад боится, что новейшее вооружение НАТО может оказаться у России flickr

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Соединенные Штаты и другие западные страны поставляют на Украину в основном старое советское вооружение. Новое ВСУ не дают, поскольку опасаются, что его перехватят российские военные. Об этом в беседе с «360» заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

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Далее — прямая речь.

ВПК Украины близок к нулю, достаточно сильно разрушен. В первую очередь благодаря высокоточным ударам по критической инфраструктуре. Украинцы не обеспечивают себя с военной точки зрения, у них нет для этого ресурсов. У них есть покровитель в качестве Запада, который регулярно поставляет вооружение.

Запасы Запада не исчерпаны, исчерпаны запасы советского вооружения бывших стран Организации Варшавского договора, которое им раньше поставляли.

Ящик со снарядами / РИА «Новости»

Новое вооружение у стран Запада есть, но не в таком количестве, о котором они привыкли рассказывать.

Они не так охотно делятся им с Украиной, потому что новая натовская техника может попасть в руки к нашим конструкторам, разработчикам. Тогда с ней проведут определенные исследования, разработают либо аналоги, либо оружие для противодействия.

Перспективы спецоперации в 2023 году

Если говорить о перспективах специальной военной операции в следующем году, то надо расставить несколько важных акцентов. Во-первых, руководство России не отказалось от перспективы успешной реализации СВО. Это значит, что все переговоры могут быть реализованы нашей страной только тогда, когда цели спецоперации по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты.

Разговоры о том, что Москва выпрашивает переговоры — не более чем провокация со стороны недружественных государств и врагов. Россия намерена в 2023 году завершить спецоперацию и достигнуть всех целей.

РИА «Новости»

Ресурсы для этого есть: российский ВПК работает и наращивается. Это происходит несмотря на то, что мы ежедневно тратим большой запас снарядов и вооружений.

Мы можем себе это позволить благодаря успешной политике в сфере экономики последних десятилетий президента — сегодня ВПК работает и способен себя обеспечивать, он наращивает темпы, не требуя милитаризации всей экономики.

Афганский сценарий

[Политика западных стран по Украине] может в любой момент поменяться. Мы это видели это на примере нескольких военных операций, проводимых США. Так они, например, поступили с Афганистаном.

Недавно Штаты признали, что слишком спешно оттуда вышли, только чтобы иметь дополнительный ресурс и поставить его Украине. Мы не должны исключить, что американцы «подожгут» еще какую-нибудь территорию, им резко надо будет поддерживать там своих сторонников, поэтому поддержку Украины свернут.

NATO Training Mission-Afghanistan / flickr

Но пока поддержка идет, хотя не в таких количествах, как хотелось бы украинцам. Сейчас это напоминает полномасштабную, но не полноценную, не для наступательных действий поддержку.

Американцы заинтересованы, чтобы конфликт затягивался и чаша весов не склонялось ни к одной из сторон. Для этого они и поставляют оружие ВСУ.