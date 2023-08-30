Эксклюзив 30 августа 2023, 13:45 «Еще больше лжи». Украина зашла в тупик и готовится к уничтожению населения Политолог Гуреев: нехватка резервов приведет к еще большим потерям в ВСУ Солдат ВСУ / сайт Вооруженных сил Украины

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Киевский режим готовится к огромным потерям Вооруженных сил Украины, поскольку не может перестать лгать западным партнерам о мобилизационном потенциале. Таким мнением поделился с «360» политолог Данила Гуреев.

Кабмин Украины утвердил проект строительства мемориального военного кладбища в поселке Гатное Киевской области. Для этого выделят территорию площадью 266 гектаров, что по размеру соответствует 372 футбольным полям.

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Завершить строительство должны до 30 августа 2025 года. По предварительным оценкам, на новом кладбище можно будет похоронить не менее 600 тысяч человек.

Этой весной на Украине открылось кладбище на 250 тысяч могил. На этом фоне Запад посоветовал президенту Владимиру Зеленскому призвать в армию три миллиона украинцев. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что западным спонсорам совсем не жаль украинских солдат.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Не знают точную численность населения

Гуреев объяснил, почему партнеры киевского режима озвучили именно такие цифры. Политолог назвал Украину одним из самых неисследованных с демографической точки зрения государств.

По словам собеседника «360», последнюю действующую перепись в этой стране проводили в 2001 году, на тот момент там проживали 48 миллионов человек.

Естественно, с 2001 года случилось большое количество политических и не только событий, которые отразились на демографическом составе украинского государства. Случилось несколько майданов, случился конфликт на юго-востоке Украины, да и некоторые регионы Украины просто-напросто перестали быть регионами Украины. Данила Гуреев

Ложь приводит к еще большей лжи

Все эти события дестабилизировали внутриполитическую ситуацию на Украине, и люди начали бежать из страны, отметил эксперт. Сейчас нет ни одного исследования, которое показало бы точную численность населения Украины: эти данные не знает ни российское, ни европейское, ни американское, ни даже само украинское руководство, обратил внимание политолог.

Между тем подсчитывать мобилизационные резервы нужно как раз на основе переписи, указал собеседник «360».

Поэтому при внутренних подсчетах украинское государство лжет в первую очередь самому себе. Также лжет западным партнерам о том мобилизационном потенциале, который у украинского государства есть. Исходя из данных, которые они сами предоставили, под ружье могут поставить три миллиона человек. Естественно, эти данные не просто ложные, они приводят к еще большей лжи. Данила Гуреев

Нехватка мобилизационных резервов

На Украине множество людей, начиная с самых западных регионов — условно ото Львова — и заканчивая Харьковом, напомнил политолог. Это ведет не только к демографическому подрыву, но и к невозможности выполнить обязательства, данные киевским режимом Западу.

«Будет нехватка мобилизационных резервов на фронте, и это приведет к еще большим потерям. Потому что российская армия, помимо того что более мотивирована, более обучена, самое главное — более технически подкована. Российская армия с точки зрения авиации, с точки зрения банальной артиллерии, стрелкового вооружения лучше технически оснащена, что приводит к огромным потерям украинских солдат», — указал собеседник «360».

По его словам, в Киеве отлично понимают, что оказались в сложном положении, но сказать правду не могут. В противном случае вскроется предыдущая ложь украинского режима и перед собственным населением, и перед западными странами, пояснил Гуреев.

РИА «Новости»

Действовать по-другому Украина тоже не в состоянии, поскольку уже предоставила данные, и ситуацию не изменить. С учетом всех этих факторов киевскому режиму нужно делать следующий шаг — готовиться к огромным потерям, уверен политолог.

«Конфликт закончить нельзя, потому что закончить западные страны запрещают. Но и продолжать его эффективно тоже не получается, ввиду чего необходимо действовать в формате того, что готовимся к „могилизации“, извините за выражение, населения. Поэтому мы видим, что строится огромное кладбище по площади как несколько десятков футбольных полей. Это определенный тупик, из которого украинское руководство даже не видит технических способов выбраться», — подытожил он.