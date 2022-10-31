На Украине не осталось оборудования для восстановления энергосистемы. Это поможет остановить ВСУ | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 23:50 Украина заявила об отсутствии оборудования для восстановления энергосистемы. Хотят разжалобить Запад На Украине заявили о проблемах с восстановлением энергосистемы, чтобы разжалобить Запад РИА "Новости"

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Украинская компания ДТЭК, которая является крупнейшим частным инвестором энергетической отрасли страны, использовалась весь складской запас оборудования для восстановления энергосистемы Украины. Об этом сообщил ее исполнительный директор Дмитрий Сахарук, написало украинское издание «Страна». По его словам, в разных регионах Украины отмечаются аналогичные проблемы — нет оборудования, а на его закупку нужны сотни миллионов долларов.

Украина надеется на помощь Запада

Сахарук отметил, что склады ДТЭК опустели еще после первых ударов, которые продолжаются с 10 октября. Некоторое количество оборудования удалось приобрести, но цены на него продолжают расти.

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«Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков», — пояснил он.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) наносят удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины после атаки на Крымский мост. В Кремле считают, что к теракту, совершенному 8 октября, причастны украинские спецслужбы. И акт терроризма такого масштаба нельзя оставлять без ответа.

По данным украинских экспертов, в стране 40% энергетической инфраструктуры повреждено в результате ударов со стороны ВС РФ. С 20 октября страна перешла на тотальную экономию электричества.

Российские военные эксперты полагают, что текущая ситуация сыграет на руку ВС РФ, поскольку замедлит украинскую армию. При этом в Киеве попытаются использовать проблему с нехваткой оборудования, чтобы получить помощь от запада.

В ДТЭК надеются разжалобить Запад

Россияне не должны верить на слово ни украинскому правительству, ни такой компании, как ДТЭК, считает преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В комментарии для «360» он отметил — Киев может преувеличивать и собственные достижения, и проблемы.

«У них есть цель — разжалобить Запад, заставить его дать дополнительное оружие, деньги. Поэтому мы не можем точно знать ни об уровне повреждений инфраструктуры, ни сколько осталось запчастей на складах. Возможно, какие-то запчасти привозят из Восточной Европы. Но всегда очень остро стоит вопрос о деньгах — Украина живет не за свои деньги, за счет подачек от Запада. Она как человек, у которого не работают свои легкие, и он подключен к аппарату искусственного дыхания. Если американцы дадут деньги на покупку запчастей, которые будут, допустим, в Польше, то им повезут оборудование. Но такой информацией никто публично делиться не будет», — заметил Митрахович.

По мнению эксперта, ракетные удары ВС РФ и удары беспилотниками действительно нанесли урон объектам критической инфраструктуры Украины. К примеру, на некоторых железнодорожных направлениях электропоезда приходится заменять на тепловозы.

«А это может снизить темпы подвоза солдат, военной техники к линии боевого соприкосновения. Заводы по ремонту военной техники тоже меньше будут работать. Но с точки зрения влияния на жизнь самих украинцев, чтобы у них появилось желание пойти на перемирие с Россией, нужны другие меры. Если в Киеве по-прежнему работает метро, пусть и с увеличенными интервалами движения поездов, значит ситуация не такая плачевная, как нам пытаются изобразить», — подчеркнул собеседник.

Он не исключил, что для подписания соглашения о прекращении огня нужны более интенсивные удары. Когда не будет работать метро, лифты в зданиях, негде будет зарядить телефон, украинцы захотят пойти на компромисс.

Удары по энергетике — это способ обескровить ВСУ

Россию не должно волновать, как обстоят дела с украинской энергетической системой, уверен полковник в отставке Виктор Литовкин. Есть немало дел, которыми следует заняться в первую очередь.

«Пусть они [украинцы] побеспокоятся о том, как мы будем отстраивать те города, которые они разрушили за восемь лет бомбардировки Донбасса, как будем восстанавливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Как они будут действовать, если их артиллерия, HIMARS прорвут плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и зальет пол-Херсона? Нас это волнует! А то, что с Украиной произойдет, нас не волнует. Пусть они подписывают капитуляцию, сдаются на милость победителей — будем разговаривать. Может быть, мы им поможем восстановить электроснабжение. И потом — у них есть куратор, ведь Украина — колониальное государство, оно находится под контролем США. Ну вот пусть Америка и снабжает их трансформаторами, ремонтирует теплоэлектростанции», — поделился Литовкин.

На вопрос, сыграет ли эта ситуация на руку России, эксперт ответил утвердительно. По его мнению, украинская армия зависит от энергетики.

«Безусловно, с помощью электричества работает все — система управления войсками, связь, в том числе космическая. Даже Илон Маск со своим Starlink нуждается в электричестве, потому что где-то надо подзаряжать аккумуляторы, получать энергию для связи со спутниками, которые летают на высоте 250-500 км. Украине надо брать электричество, чтобы поезда с американской боевой техникой, боеприпасами продвигались от границ к фронту. Да, электричество — это кровь войны, без него украинская армия не сможет полноценно действовать», — подытожил эксперт.