Эксклюзив 28 октября 2022, 14:49 Украина сражается за свое рабство. За свободу марионеточное государство может бороться только с кукловодом Публицист Новоселов: Украина — марионеточное государство, она не борется за свободу РИА "Новости"

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Почему Россия заявляет, что освобождает Украину, в то время как украинская сторона утверждает, что борется за свободу? Потому что зависимая страна может сражаться за свободу только со своими хозяевами. Об этом в колонке для «360» рассказал публицист Иван Новоселов.

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Далее — прямая речь.

Украина не сражается за свою свободу. Дело в том, что это не независимое государство. Ее статус можно определить как государство-клиент, марионеточное государство или прокси-колония.

Термин «государство-клиент» означает страну, которая получает поддержку и защиту от более крупной и сильной страны в обмен на лояльность. Начиная с 2014 года Украина — государство — клиент Соединенных Штатов Америки и в меньшей степени Европейского союза, который также можно назвать клиентом США. В течение всего этого времени США и ЕС обеспечивали Украине финансовую поддержку в форме займов и защиту в форме военной помощи.

РИА "Новости"

Почему Евросоюз можно назвать клиентом Штатов? Потому что он получает военную поддержку и защиту от американцев и возглавляемого ими НАТО, на территории ЕС располагается большое количество военных баз США или альянса.

Постоянное присутствие Вооруженных сил США на европейской земле — особенно в Германии, где они находятся в качестве оккупационных войск с момента окончания Второй мировой войны, — позволяет усомниться в независимом статусе ЕС.

Марионеточное государство — государство, правительство которого имеет внешние атрибуты власти, но действует по указаниям и под контролем другой державы без учета собственных интересов. Начиная с 2014 года Украина — марионеточное государство под контролем Соединенных Штатов Америки. Естественные интересы Украинского государства и народа игнорируются в угоду геополитическим интересам кукловодов украинских властей.

Прокси-колония — это формально независимая страна, прямо или косвенно управляемая более сильной страной с целью извлечения выгоды (обычно экономической) для контролирующей страны. Украинская экономика была не в лучшем состоянии и до 2014 года, однако после переворота местные власти полностью поставили на ней крест, заботясь не о благе украинского народа, а о прибылях своего гегемона и продвижении его интересов с целью создания военной угрозы на границах Российской Федерации и ослабления влияния России в мире.

Так почему же украинцы сражаются не за свою свободу? Дело в том, что зависимая страна может сражаться за свободу только со своими хозяевами. Марионеточное государство может сражаться за свободу только со своим кукловодом.

Если бы украинцы воевали с НАТО, чтобы выкинуть его из страны, они бы действительно воевали за свободу Украины. Вместо этого марионеточный режим Зеленского борется не за свободу Украины, а за ее рабство. Пока украинцы не вернут себе независимость, говорить, что они сражаются за свободу, будет издевательством.

Владимир Зеленский и посол США на Украине Бриджит Бринк / Офис президента Украины

При этом пока украинцы сражаются за свое рабство, а Россия — за освобождение их от власти господ и марионеток в Киеве, которые одурачили массы населения лживой пропагандой и целенаправленно работали много лет над тем, чтобы вбить клин между братскими народами.

С рабством согласилась не вся Украина: Крым и Донбасс сделали другой выбор. Их примеру были готовы последовать и другие регионы, но неонацистским вооруженным формированиям удалось подавить все попытки сопротивления. Крым нашел убежище и безопасность в составе Российской Федерации. Жителям Донбасса повезло меньше, и им пришлось сражаться с новыми властями за свою свободу. Россия не хотела войны, Донбасс не хотел войны — и никто не хотел нарушать территориальную целостность Украины.

РИА "Новости"

К сожалению, Россия была введена в заблуждение и посчитала, что страны Европы действительно имеют собственную волю и их политика не зависит от Соединенных Штатов Америки. Поэтому она договорилась с Германией и Францией свести Украину и Донбасс за столом переговоров, чтобы выработать план мирного соглашения.

Минские соглашения стали хорошим решением для Украины, Донбасса и Европы. Однако хозяев украинского правительства мирное решение не устраивало.

Европейские гаранты Минских соглашений притворились слепыми, а США и их сателлиты из Восточной Европы стали пестовать стремление киевских властей утопить Донбасс в крови и превратить в мертвую пустыню, где ни один человек не мог бросить им вызов.

Такая ситуация продолжалась довольно долго, возможно, даже слишком. Наконец, Россия приняла решение разрубить гордиев узел украинской политики и освободить Украину от иностранного влияния и неонацистских группировок, терроризировавших страну для подавления любых попыток сопротивления гегемону. Россия сражается за освобождение украинского народа и за то, чтобы он сам мог выбирать свое будущее.