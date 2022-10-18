Украина сделала переговоры невозможными. Но у России есть два способа начать их | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 19:33 (обновлено: 18 октября 2022, 20:41) Украина сделала переговоры невозможными. Но у России есть два способа начать их Публицист Новоселов назвал два способа для России начать переговоры с Украиной РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, говорил ли президент России Владимир Путин всерьез, когда в конце сентября призывал Украину к переговорам, и какие есть способы, чтобы начать их.

Российские лидер говорил совершенно серьезно. Однако нужно учитывать, что с его сентябрьского выступления прошло несколько недель и за это время произошло много разных событий.

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Например, Украина приняла закон, запрещающий переговоры с Россией, пока Путин занимает пост президента. Неизвестно, что об этом думают в Кремле, однако сжигать мосты — не самый адекватный ответ на предложение о переговорах.

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РИА «Новости»

В любом случае для разрешения конфликта и достижения долгосрочного мира потребуются два раунда переговоров.

Первый раунд будет заключаться в переговорах с Соединенными Штатами Америки, которые выступают главным спонсором украинского режима и основным поставщиком оружия Киеву.

Кстати, уже появились сообщения о том, что запасы боеприпасов в США заканчиваются, а их пополнение займет несколько лет, даже при увеличении объемов производства. Кроме того, вероятность победы республиканцев на ближайших выборах в конгресс означает, что помощь Украине могут резко сократить. Не потому, что республиканцы стремятся к миру, но потому, что избиратели ждут этого от них.

Путин и Россия готовы вести переговоры с США. Великие державы никогда не сжигают мосты и не закрывают возможности дипломатического урегулирования конфликтов. Эти переговоры и решат судьбу Украины.

Американское общество устало от украинского кризиса, и многие влиятельные люди, равно как и простые избиратели, начали сомневаться в необходимости выделять Украине такие средства, притом что эта помощь не принесла ощутимых результатов и не привела к повороту военных действий в пользу Украины.

Да, американцы поддерживают Владимира Зеленского, но их больше волнует беспрецедентная инфляция. И хотя Байден говорит, что у него «все под контролем», его слова звучат не очень убедительно. Многочисленные внутренние проблемы и мировые вопросы, не связанные с Украиной, также требуют внимания.

РИА «Новости»

Разумеется, мы не увидим радикального изменения позиции США по украинскому вопросу, но Путину и Байдену есть о чем поговорить и помимо этого. Причем российскому президенту есть что предложить американской стороне. Нашим странам нужна новая ядерная сделка и новая структура предотвращения распространения ядерного оружия, и в этой сфере нам необходимо работать вместе.

Поскольку сегодня Россия имеет технологическое превосходство в ракетных технологиях, Штатам нужно предложить что-то интересное, и Украина выглядит очень подходящей разменной картой. Конечно, было бы здорово провести честные переговоры, которые принесут благо населению Украины. Но гораздо вероятнее, что это будет просто деловое соглашение.

Возможно, переговоры между Москвой и Вашингтоном не пройдут сейчас, может, этого даже не случится, пока Байден остается на посту президента. Тем не менее они все равно необходимы, чтобы мир мог отступить хотя бы на шаг от угрозы ядерной войны, и на них все равно будет решаться украинский вопрос.

Россия не заинтересована в замораживании конфликта на десятилетия, а США сейчас нужно консолидировать собственную сферу влияния и убедиться, что ослабленная Европа не развалится, а останется частью этой сферы.

Второй раунд — переговоры с Украиной. Киев сделал их невозможными, и маловероятно, что украинский режим согласится разговаривать с Москвой без команды со стороны спонсоров. Так что есть всего два способа начать эти переговоры — договориться со спонсорами или одержать полную военную победу.

Украинским властям известны российские условия, они знают, на что Россия готова согласиться. Однако команда Зеленского вряд ли проявит собственную инициативу по организации переговоров, пока будет считать, что Украина побеждает. Похоже, они будут считать так до того момента, когда последний из них не эвакуируется в Польшу или куда-нибудь еще.