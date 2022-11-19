Эксклюзив 19 ноября 2022, 17:33 (обновлено: 19 ноября 2022, 18:37) Украина разбазарила подаренное оружие. Запад задумался: а стоит ли давать еще? Военный эксперт Дандыкин: ВСУ несут потери на всех направлениях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия продолжает освобождать Украину от нацистов. На разных направлениях ситуация складывается по-разному. Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал для «360» ход спецоперации. Также он заявил, что Запад задумывается над прекращением поставок оружия Украине.

Далее — прямая речь.

Реклама

Продвижения ВСУ нет

По большому счету уже который день ситуация [на Купянском направлении] сложная, но предсказуемая. Наши находятся в активной обороне, противник пытается наступать, несет каждый день потери и в живой силе, и в бронетехнике. То есть продвижения никакого нет. Это касается и других направлений.

Реклама

Касательно Донбасса, ДНР — в этом направлении атакуем мы. Продвижение идет медленно, но уверенно. Здесь успехи есть и на Артемовском направлении, и на Авдеевском. Известно, что накануне взят под контроль населенный пункт Опытное. Все идет к тому, что авдеевский укрепленный узел украинских формирований будет окружен.

Бои идут жесткие, потери противник несет огромные. Коммуникации и логистика нарушается и нашими ВКС, и артиллерией, и ракетными войсками. Очевидна наша активность по всему донецкому фронту. Я думаю, что в скором времени будут результаты этого наступления более ощутимые.

Что касается южного направления — это Запорожье и далее Херсонщина, — мы отошли на левый берег. Там тоже противник пытается атаковать, но мы наносим артиллерийские удары, в том числе и по правобережью, по концентрации сил. Не даем противнику расслабляться. Очевидно, что в какой-то степени он попытается все-таки в преддверии зимы — а времени остается все меньше и меньше — атаковать на Запорожском направлении. Я думаю, что наши силы, наши ребята, воины к этому готовы.

Удар по Польше — украинская провокация

То, что произошло в польском населенном пункте, где погибли два человека, весьма и весьма печально. Туда попали две украинские ракеты комплекса С-300 советского производства. Я думаю, что речь идет, скорее всего, о провокации Киева, о которой они, может быть, даже не уведомили ни Польшу, своего стратегического союзника, ни хозяина — Соединенные Штаты. Еще подвели, наверное, украинские ракетчики с достаточно старой и не обслуживаемой должным образом техникой.

Еще один факт, неприятный и для НАТО, и для Польши: они никак не отработали натовские ПВО — там недалеко стоит батарея Patriot американского производства. То есть ракеты элементарно не сбили. Есть разные версии: говорят, что еще и в какой-то степени работали польские РЭБ. Но я думаю, дело в том, что на той стороне противовоздушная оборона оставляет желать лучшего. Как-то же украинский беспилотник до самой Хорватии пролетел и его никто не заметил.

Запад задумался: поставлять или нет?

Арсеналы, даже американские, истощаются. Уже в дело пошли ракеты HIMARS 2020 года выпуска. Это говорит о том, что предыдущие были израсходованы. Сейчас Украина их тратит больше, чем США могут произвести. [Израсходованы] достаточно дорогостоящие снаряды и из Германии, Франции. Они поставляют CAESAR, которых не очень много у них на вооружении. И, конечно, французы задумываются: давать или не давать оружие, с учетом того, что оно будет уничтожено и не заявит те характеристики, на которые они рассчитывали. Это удар по ВПК этих стран. Ну и, конечно же, еще один фактор, что это оружие может попасть и попадает в руки наших умельцев-конструкторов, которые посмотрят, что оно из себя представляет.

Все, что было у Восточной Европы, и все, что сейчас прилетает на наши мирные города Донецка, Херсонщины, Запорожья и Луганщины, — это, как правило, снаряды натовского калибра, те же системы залпового огня, HIMARS и другие. Это говорит о том, что теперь происходит утилизация уже натовского оружия. Проблемы и с доставкой, и с дефицитом боеприпасов.

Мы регулярно бьем по критической структуре Украины двойного назначения, в частности по энергетике. Уже сейчас они признали, что 50% поражено. И в Одессе люди протестуют, потому что нет света и это будет днями продолжаться. Это влияет и на оборону, и на транспортные связи — особенно по железной дороге. И я думаю, что еще несколько недель, может быть, даже две-три недели, и эта ситуация станет обвальной. Это повлияет на ход боевых действий.

Влияют прежде всего мужество и стойкость, профессионализм наших бойцов — всех, кто там участвует. И Вооруженных сил России, и примкнувшей к ним уже сейчас как составная часть Народной милиции ЛНР и ДНР, и, конечно же, это и добровольцы, и вагнеровцы. Мы не собираемся в преддверии холодов, зимы отсиживаться, и враг, наверное, это понимает и нервничает.