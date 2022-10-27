Эксклюзив 27 октября 2022, 18:46 Единственное место, где Украина побеждает, — заголовки западных СМИ. На поле боя она уже проиграла Публицист Новоселов: СВО еще не окончена, но Украина уже проиграла РИА "Новости"

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Публицист Иван Новоселов в специальной колонке для «360» рассказал, почему на Украине все еще продолжаются боевые действия и кто уже стал победителем в конфликте, хотя он пока не окончен.

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Далее — прямая речь.

В октябре в зоне спецоперации не произошло серьезных изменений, за исключением начала ракетных обстрелов объектов украинской энергосети со стороны России. Они увенчались успехом и вдвое снизили ресурс украинской энергосети.

Все попытки ВСУ прорвать линию фронта в Херсонской области закончились ничем, и уже неясно, действительно ли они начнут в этом секторе масштабное наступление, которое предсказывали все западные источники еще три недели назад. Россия завершает перемещение гражданского населения из Херсона и продолжает укреплять свои позиции в регионе и усиливать защитников подкреплением.

РИА "Новости"

Согласно ряду сообщений, после нескольких неудачных попыток атаки на российские позиции в районе Купянска Украина перемещает силы из Харьковской области в Запорожскую, которая может стать местом новой попытки наступления.

По последним новостям, украинские боевики в Запорожье уже строят укрепрайоны на промышленных объектах, оборудуют огневые точки в школах, больницах и детских садах и готовят живые щиты из гражданского населения, намереваясь превратить Запорожье еще в один Мариуполь.

Тем временем российские Вооруженные силы продолжают давление на укрепленные позиции противника в Донбассе и отражают все попытки контратак, нанося противнику существенный урон. Украинские силы еще частично удерживают Артемовск, хотя большая часть города уже перешла под российский контроль.

Конфликт все еще продолжается, потому что, несмотря на численное превосходство и западное оружие, у Украины не получается начать наступательные операции, а Россия пока постепенно укрепляет текущие позиции и ждет прибытия на фронт мобилизованных и добровольцев, готовясь к возобновлению наступательных операций.

Эта пауза могла бы стать хорошим временем для возобновления мирных переговоров, но Киев сделал их невозможными и теперь медленно движется к своему краху. Единственное место, где Украина побеждает, — это заголовки украинских и западных СМИ.

РИА "Новости"

В реальности на Украине все очень плохо. От перебоев с энергоснабжением страдает вся страна. Экономика полностью развалилась и выживает только благодаря постоянному притоку денег из ЕС и США.

Мы уже писали, что эти потоки не будут вечными и у Украины остается мало времени. Наемники не будут сражаться без денег, боеприпасы не будут волшебным образом появляться из воздуха, а население не будет долго терпеть лишения.

Нынешняя пауза тоже повлияла на настроения украинцев — как на фронте, так и в тылу. На Украине заканчивается боеспособное население, и в последнюю волну мобилизации включили даже женщин. ВСУ все больше полагаются на наемников и иностранных советников, но хотя эти личности всегда рады убивать, они не горят желанием умирать за Украину. Большинство из них находятся в тылу и рассматривают все происходящее как игру, из которой они в любой момент могут выйти.

В условиях тотального контроля киевских властей реальный уровень недовольства сложно измерить. Однако ряд украинских источников сообщили, что даже некоторые боевые части на фронте не горят желанием сражаться и рассержены на Владимира Зеленского и его клику за их упрямство и нежелание вернуться в реальный мир и начать договариваться о перемирии.

Каждый день работает против Украины, и отчаявшиеся киевские власти могут прибегнуть к отчаянным мерам. Есть серьезные доказательства того, что украинская сторона планирует провокацию с использованием «грязной бомбы», то есть конвенционального боеприпаса, заряженного радиоактивными материалами.

Накануне российские СМИ сообщили о некоторых деталях планируемой киевскими террористами операции: на украинском заводе был изготовлен муляж частей российской ракеты «Искандер», которую планируется представить мировым СМИ как «доказательство ответственности России». Ну а мировым СМИ больше ничего и не нужно — если что, они с удовольствием дорисуют в фотошопе.

С учетом отсутствия военных успехов Украины и снижения энтузиазма как среди спонсоров Украины на Западе, так и среди украинского населения, такая провокация выглядит очень вероятной. Источники в СМИ называют несколько возможных мест ее проведения, включая Николаев, Днепропетровск и зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

РИА "Новости"

Неизвестно, пойдет ли Киев на это, разрешат ли ему это западные хозяева. Но экологическая катастрофа и потенциальные жертвы среди украинцев совершенно не беспокоят тех, кто сейчас принимает решения на Украине.

Спецоперация не завершена, об итогах говорить пока рано. Однако в одном можно быть уверенным совершенно точно: Украина уже проиграла и никакие ее действия не повлияют на окончательный результат.