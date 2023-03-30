Спецоперация 30 марта 2023, 15:18 Украина признала успех России в Артемовске. Союзные войска не оставили выбора Военный эксперт Михайлов: взятие Артемовска станет переломом во всей украинской кампании РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный штаб украинских войск признал успех России в Артемовске. У них не осталось выбора, ведь союзные силы освободили более 70% города. Однако относиться к таким заявлениям стоит с настороженностью: они часто сопряжены с активной фазой подготовки к наступлению.

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке от 29 марта признал успех российских сил в Артемовске. Текст заявления опубликовали на странице ведомства в Facebook*.

Реклама

«На Бахмутском (украинское название Артемовска — прим. ред.) направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех», — сказано в сводке.

РИА «Новости»

Это заявление сделали вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский признал последствия сдачи Артемовска.

В интервью The Associated Press он заявил, что в случае поражения ВСУ в этом городе Киев в скором времени ждет давление международного сообщества. Причем и сами украинцы будут подталкивать к компромиссу с Россией.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Скрывать правду уже нельзя

Идет гибридная война, для которой крайне важна информационная составляющая. Киев активно в этом участвует, пользуясь огромной поддержкой и Вашингтона, и Лондона, и остальных союзников, рассказал «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

[Генштаб] признал [успехи ВС России] после того, как Зеленский сказал, что ситуация там, в районе Артемовска, аховая, жаловался корреспондентам на это. <…> Некуда уже деваться, не от хорошей жизни они это признают: 70–80% территории города наши сторонники заняли. Василий Дандыкин

Неудивительно, что украинский Генштаб наконец-то стал признавать успехи России, уверен, в свою очередь, военный эксперт Евгений Михайлов.

«Западные партнеры Украины давно признают эти успехи. Во всех СМИ — немецких, французских, американских — говорится о катастрофичном положении украинских подразделений на Донецком направлении, в Артемовске и в некоторых других крупных узлах», — напомнил он.

Артемовск / РИА «Новости»

В Артемовске идут бои за центр города, единственная дорога находится под полным огневым контролем российских войск.

«Раньше предлагалось украинским подразделениям выйти из города и сохранить свои жизни — сейчас это фактически невозможно, идет уничтожение, перемалывание тех солдат, которые там остались», — добавил Михайлов.

Пускают пыль в глаза

Подобного рода информация — вроде признания противником успеха России — сопряжена с активной фазой подготовки к наступлению, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

ВСУ перебрасывают под Артемовск большое количество военнослужащих — это, по мнению собеседника «360», необходимо учитывать.

Украинские военные надеются прорваться на южном направлении и начать наступление на Бердянск, выйти к Азовскому морю и перерезать ВС России сухопутный коридор.

«Такие стратегические задачи сейчас весьма активно обсуждаются в информационном пространстве как возможные вариант стратегического наступления ВСУ. Это вынуждает наш Генеральный штаб реагировать весьма адекватно, учитывая возможные направления наступления и скопления ресурсов», — отметил Кошкин.

Колонны ВСУ не раз проходили в районе Артемовска, нарушая определенную степень маскировки. Это должно показать, сколько войск противник сосредоточил в конкретном месте, но оказалось, что доверять такой информации нельзя.

Когда стали досконально изучать видеоматериалы, выяснилось, что номера машин одни и те же: они по кругу гоняют технику, чтобы создать впечатление сосредоточения сил. На самом деле это одна и та же техника, которая наматывает круги, пытаясь ввести в заблуждение разведывательные органы Российской Федерации. Андрей Кошкин

ВСУ нельзя недооценивать, но не нужно переоценивать

И заявления Зеленского, и признания Генштаба Украины показывают, что киевский режим предполагает возможный уход из Артемовска. Тем не менее продолжаются разговоры о контрнаступлении, рассказал Василий Дандыкин.

«Не надо недооценивать противника, который собирается наступать по нескольким направлениям, по словам министра обороны Украины. Но и переоценивать тоже нельзя», — подчеркнул он.

Военный эксперт предположил, что главная задача ВСУ сейчас заключается в том, чтобы растянуть фронт.

«У них задача, чтобы мы и резервы подтянули в сторону Белгородчины, в сторону Брянщины — наших территорий, которые они обстреливают. Неслучайны засылки диверсионных групп на Брянщине. [ВСУ хотят], чтобы мы оттянули [войска], а затем [планируют] ударить по одному из направлений. На три направления у них [сил] не хватит», — объяснил он.

Противник надеется перехитрить и обмануть российские войска. Но происходящее показывает: киевские власти нервничают. Это в очередной раз подтверждает ситуация с выселением служителей Киево-Печерской лавры.

Эти воины света, как они себя прозвали, на самом деле воины тьмы. Бесовщина бьется наружу. А когда противник нервничает, он начинает совершать ошибки: на этом надо подлавливать и бить соответственно. Василий Дандыкин

Украина неизбежно потеряет Артемовск

Российские войска смогут взять Артемовск, уверен Евгений Михайлов.

«Может быть, кому-то хотелось бы быстрее, но нужно учитывать, что мы сражаемся фактически с блоком НАТО и восемь лет готовились мощнейшие укрепрайоны. Именно поэтому продвижение столь сложно», — пояснил он.

Облегчают задачу грамотные действия ВС России, в том числе уничтожение складов боеприпасов и узлов связи. Это вносит дезорганизацию в управление украинскими войсками.

«Говорили, что порядка 80 тысяч солдат ВСУ [сосредоточены] вокруг Артемовска и готовы сделать контрудар против подразделений союзных войск — но они не пошли на контрудар. Видимо, что-то случилось, видимо, принято решение о том, что все-таки Артемовск падет», — добавил Евгений Михайлов.

По его мнению, взятие Артемовска станет переломным моментом во всей украинской кампании. В результате откроются дороги на другие укрепрайоны, а брать их будет легче.

«Артемовск позиционировался Зеленским как некий символ сопротивления русским войскам. И когда этот символ падет, будет очень сильный моральный удар по самому населению Украины, которое было настроено на то, что русские проиграют», — заключил Михайлов.

* Facebook — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.