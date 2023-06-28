Эксклюзив 28 июня 2023, 12:02 Украина пригрозила главным событием контрнаступления от безысходности Политолог Михайлов: заявления Украины о «главном событии» контрнаступления — просто слова Официальный сайт президента Украины

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Украинское контрнаступление провалилось, и киевскому режиму не осталось ничего, кроме как угрожать России новым ударом. Политолог Евгений Михайлов заявил «360», что страны Запада начали готовить Украину к переговорам с Россией.

«Абсолютно не удивляет заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, что, дескать, основное контрнаступление еще впереди. Им, на самом деле, нечего говорить, потому что критика со стороны западных партнеров уже настолько сильна, что она тем самым опять же подталкивает Украину к полному коллапсу», — сказал он.

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Контрнаступление, по словам политолога, не удалось. Украинские войска отправляли в бой все новые подразделения, но прорвать оборону не смогли. Евгений Михайлов сказал, что не помогли даже свежие бригады и продолжившая поступать техника НАТО. Украинские войска добились незначительных локальных успехов, взяли под контроль небольшие поселки, но российские военные тут же их отбили.

«Поэтому все эти заявления — это, прежде всего, попытка показать тем, кто их спонсирует, что еще не все потеряно. Запад ведь тоже уже настраивается на мирные переговоры. Вся эта подача в западных СМИ о неудачах Украины неслучайна», — объяснил Михайлов.

Он привел в качестве примера предупреждение, что на Западе не увидели приготовлений к ядерной бомбардировке со стороны России. Этим заявлением Украину, по мнению политолога, предостерегли от провокаций.

«Это обычная песня укрорейха. Но в любом случае нужно быть готовым ко всему, потому что наступает перелом в специальной военной операции. Особенно это будет заметно, думаю, в ближайший месяц», — заявил специалист.

Алексей Резников в интервью Financial Times ранее анонсировал «главное событие» контрнаступления. По его словам, армия задействовала не все возможности.