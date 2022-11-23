Эксклюзив 23 ноября 2022, 18:17 Украина придумывает дикие обвинения против российских солдат, чтобы замылить глаза Западу Политолог Михайлов: Украина пытается замылить глаза Западу после расстрела военнопленных РИА «Новости»

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Варварское преступление, которые совершили вэсэушники, расстрелявшие российских военнопленных, вызвало возмущение даже у западных партнеров киевского режима. Теперь Украина придумывает обвинения в адрес военнослужащих ВС России, чтобы замылить глаза Западу и убедить в необходимости дальше оказывать поддержку, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь.

Обращает на себя внимание абсолютно лицемерное поведение украинской хунты, а именно — Генеральной прокуратуры Украины, которая пытается обвинить расстрелянных российских военнопленных в том, что они якобы сами сдались ВСУ, чтобы уничтожить как можно больше украинских солдат, открыв по ним огонь (украинское ведомство обвинило в «вероломстве» и «нарушении законов войны» пленных российских военнослужащих, расстрелянных ВСУ,— прим. ред.)

РИА «Новости»

Я бы сказал, все эти попытки делаются из-за того, что на Западе произошел определенный эмоциональный сдвиг в некоторых структурах. Они увидели, какой ужас творят украинские военные.

После этого уже и США намекнули украинскому президенту Зеленскому, что так делать нельзя. Послышались возмущения и со стороны Европы. Украина пообещала разобраться. И вот каким образом она разбирается: пытается целью замылить глаза, придумать какую-то причину, дать повод западным союзникам продолжать поддерживать ВСУ. Дескать, это не военные преступления, а «россияне сами виноваты».

Точно такое же поведение было после попадания ракеты в польский трактор. Украина заявила, что это русские виноваты, хотя на самом деле ударила украинская ПВО.

Сейчас мы снова видим попытку Украины сгладить ситуацию. Но мы же понимаем, что судьями в этой ситуации будут только Россия и российские военные, которые установят всех преступников, совершивших это варварское преступление, и накажут их так, как считают нужным.

Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание. Мы видим, какие успехи показывают наши подразделения в Донбассе. Думаю, наша тактика не менялась существенно. Где-то мы ушли в оборону, где-то занимаемся наступательной обороной, то есть и обороняемся, и тут же контратакуем.

Но российские подразделения как занимались, так и продолжают заниматься освобождением населенных пунктов и городов. Мы ежедневно видим отчеты о том, что ВС России заняли тот или иной поселок. Они заходят в города, начинают освобождать и занимать важные стратегические пункты. В Донбассе стратегия была одна — наступление и полное освобождение.