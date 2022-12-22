Эксклюзив 22 декабря 2022, 16:56 Украина превратила кровопролитие под Артемовском в пиар-акцию Политолог Михайлов: Украина пиарит Артемовск перед США как город-крепость Владимир Зеленский в Артемовске / офис президента Украины

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Решение украинского командования перебросить дополнительные резервы в район Артемовска в ДНР свидетельствует о том, что ВСУ приложат все силы, чтобы отстоять его при наступлении российских военных. Небольшой город стал важным пиар-элементом, кровопролитие за который превратили в способ выбивания денег из американских спонсоров, рассказал «360» политолог Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь.

Ранее стало известно, что украинское военное командование перебрасывает свежие подразделения в город Артемовск для продолжения сопротивления во время наступления российских военных.

Артемовск стал важным городом для Зеленского, который пиарит его перед американцами как город-крепость.

Все ради того, чтобы получить большие финансовые вложения в продолжение боевых действий. Украинское руководство будет предпринимать максимум усилий, чтобы удержать город.

Введение в Артемовск специальных подразделений я могу охарактеризовать как формирование заградотрядов. Скорее всего, украинских беглецов с поля боя начнут расстреливать в спину. Ничего удивительного: они уже применяли эту тактику раньше. Но все равно Артемовск будет русским.

Ликвидировать пути поставки техники на Украину

Что касается уничтожения российскими военными украинских самолетов МиГ-29, то, конечно, они были переданы из последних партий, которые выскребывают по складам Евросоюза.

Что сделать, чтобы самолетов у ВСУ больше не было? Нужно ликвидировать пути поставок техники из Румынии и Польши. Мы бьем по железнодорожным путям, но по основным транспортным развязкам, откуда переправляется техника, ударов не наносим. Это вызывает вопросы.

Разведка у нас прекрасная. Уверен, мы знаем, какими путями переправляется военная техника на Украину. Но, видимо, есть политические причины, почему мы не наносим удары. Время покажет и рассудит.