Спецоперация 14 сентября 2023, 13:14 Украина потребовала более современные истребители. Тягаться с Россией на F-16 не выйдет Военный летчик Попов: передача Украине F-16 будет антирекламой истребителя Викимедиа

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Аппетиты Украины растут: ВСУ еще не получили истребители F-16, а президент и военные чиновники уже выпрашивают что-нибудь помощнее, как у России. Однако едва ли Запад будет прислушиваться к новым требованиям украинцев: он слишком хорошо помнит судьбу танков Leopard и БМП Bradley.

Украина снова просит самолеты

Истребители, которые Запад предоставит ВСУ, должны не уступать в тактико-технических характеристиках и вооружении российским многоцелевым сверхманевренным истребителям с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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Ранее он утверждал, что украинским ВВС хватит даже шести десятков F-16. Они должны разместиться по разным оперативным аэродромам вместе с самолетами советских времен. Задачу американских истребителей чиновник описал как «оперативно вылетели, уничтожили, сели».

Президент Украины Владимир Зеленский настойчиво просил у Финляндии списанные истребители четвертого поколения F-18. По его словам, военнослужащие «готовы учиться на всем, что плавает или летает». Аналогичный запрос направили австралийцам.

Что такое управляемый вектор тяги

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал «360», что у самолетов есть такое понятие, как «одноклассник». Для американского легкого F-16 это российский многоцелевой истребитель пятого поколения МиГ-29 и легкий многофункциональный истребитель поколения 5++ МиГ-35 глубокой модернизации.

Если же мы говорим о Су-30СМ, Су-35 или Су-35С, то это тяжелые истребители и сравнивать их с F-16 нежелательно. Они всегда будут немного маневреннее, мощнее, их боевой потенциал больше, чем у F-16. Владимир Попов

Повышенная маневренность российских боевых самолетов достигается за счет того, что сопло, которое выбрасывает мощные потоки газа — переработанного топлива — в атмосферу, может управляться.

«Оно может менять направление вниз, вверх, влево или вправо, а также уменьшать или увеличивать свой диаметр, то есть расширяться или сужаться. Если выходящая газовая струя изменяется по вектору направления, по тяге, как говорят пилоты, то и маневренность самолета легче», — объяснил Попов.

Соперники российского истребителя

Конкурентами российского Су-35 можно назвать многоцелевой истребитель F-22 Raptor и многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35. По словам эксперта, эти американские самолеты тоже обладают управляемым вектором тяги.

«Также можно вспомнить Saab 35 Draken — шведский модернизированный сверхзвуковой истребитель с необычным треугольным крылом двойной стреловидности. Его тоже позиционируют как машину пятого поколения. У китайцев есть современный многоцелевой истребитель J-20», — перечислил Попов.

Китайский многоцелевой истребитель J-20 / Викимедиа

КНР, как правило, или покупает двигатели, которые стоят на российских самолетах, или делает их аналог, добавил собеседник «360». Это можно считать довольно серьезным признанием российских технологий.

«Истребитель F-22 Raptor — очень дорогой самолет. США квалифицируют его как пятое поколение. А у нас-то еще четвертое или 4 ++, то есть мы из прошлого поколения практически полностью реализуем боевой потенциал, возможности и маневренность, как у американских или китайских самолетов пятого поколения» — подчеркнул Попов.

Пощечина Западу

Военный летчик усомнился, что Запад отдаст Украине самолеты с управляемым вектором тяги — это был бы слишком дорогой подарок. История с передачей пресловутых F-16 тянется уже больше года.

Политики готовы их отдать, а вот военные не торопятся: они хорошо понимают, чем рискуют.

Это будет антиреклама брендового самолета, который во всем мире известен как хороший очень истребитель. Но когда их начнут регулярно сбивать на Украине, это будет пощечиной для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Владимир Попов

Какой бы удачной моделью ни был F-16, тягаться с российскими самолетами ему будет тяжело — причем как по техническим показателям, так и по профессиональной подготовке летного состава, заверил Попов. Ведь за полгода невозможно полностью подготовить хорошего пилота и обучить его нужным тактическим приемам.