Эксклюзив 20 июня 2023, 14:00 Украина поставила азовцев выше других, чтобы быстрее бросать на убой Политолог Михайлов указал на лицемерие Украины в желании вернуть из плена боевиков «Азова» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Указание киевских властей о приоритетном возвращении из российского плена боеспособных военнослужащих и офицеров «Азова»* свидетельствует о том, что раненые солдаты Украине не нужны. Однако после плена моральное состояние боевиков окажется слишком низким, что сработает на победу России, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Не стоит удивляться распределению приоритетов по обмену военнопленными у киевского режима. Им не нужны собственные больные граждане, поскольку на них придется тратить деньги. Все это говорит о том, что Украина предпринимает максимум усилий для продолжения боевых действий, для уничтожения своего народа. Это лицемерие.

Скорее всего, режим просто понимает, что в любом случае ему конец. Зачем им сейчас заниматься длительным восстановлением своих граждан, когда можно пустить на убой тех, кого еще можно обменять и сразу бросить в какие-то новые попытки контрнаступления?

Россия бережет своих солдат

Думаю, еще будут обмены. Азовцев мы будем отдавать только потому, что бережем своих солдат и пытаемся не допустить, чтобы их в плену покалечили.

Неслучайно было заявление министра обороны о том, что мы постараемся максимально быстро вернуть своих солдат, которые попали в плен, чтобы сохранить им жизнь и здоровье.

Вот в чем разница: мы бережем своих воинов и заботимся о них, а украинский режим своими заявлениями показывает противоположенное.

Главное — спасение людей

Многие попавшие в плен украинцы отказываются возвращаться домой. Потому что понимают, что их там ждет смерть. По моему мнению, мы найдем способы возвращения тех или иных граждан на Украину. Здесь вопрос переговорного процесса, о качестве обменного фонда. Нам главное — спасти своих солдат. И наше верховное командование заинтересовано любыми путями вернуть их.

[Есть вероятность], что те, кого мы отдадим из плена, вновь пойдут против России. Но у них уже есть надлом, они прошли русский плен и увидели силу русского оружия

Если их отправят на фронт во второй раз, то моральная составляющая будет низкой. Это тоже работает на нашу победу.

* Запрещенная в России террористическая организация