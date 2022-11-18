Эксклюзив 18 ноября 2022, 23:17 Украина полностью пропитана злом. Военные ВСУ убивают ради веселья «Голос Мордора»: украинцы устроили казнь в Макеевке, чтобы повеселиться РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие засняли казнь безоружных российских военнопленных. В сети видео появились 18 ноября. На кадрах военные ВСУ расстреливают 12 бойцов ВС РФ. В момент жестокой расправы все солдаты лежат на земле без оружия с убранными за голову руками. Украинцы устроили это ради удовольствия, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360». По его мнению, они хотят и мечтают убивать.

Далее – прямая речь.

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Я вот думаю — а откуда взялось слово «зверство»? Да, звери убивают и часто делают это жестоко, но только когда голодны, или им угрожает опасность. Чтобы ради удовольствия, как сейчас принято говорить — «ради фана» — вот не знаю таких примеров. Может? они и есть, но это точно не правило, а исключение.

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Но если подразумевается зверь Библейский — то это все расставляет по местам. Жестокость ради удовольствия — одна из смыслов дьявола, верный признак абсолютного зла.

Жестокость ради удовольствия

Украинские военные уже не первый раз расстреливают российских военнопленных. Просто так, чтобы повеселиться. Все помнят страшные кадры, когда русских солдат добивали выстрелами в живот, со смехом, глумясь. Добивали так, чтобы те не умирали сразу, а мучились перед смертью.

И вот сейчас новый случай. Безоружные, лежащие на земле и держащие руки за спинами были расстреляны. Безжалостно, в упор.

И я уверен, что подобных случаев много, но далеко не обо всех них известно. В этих двух случаях убийцы сами все сняли на видео, значительно облегчив работу следственно-карательным органам. Но ведь наверняка были и те, кто поумнее и не снимал, или же снимал, но не выкладывал в сеть.

Вот это и есть то самое абсолютное зло. И этим злом полностью пропитана Украина. Можно было бы сделать сноску, что это сделано на эмоциях, на адреналине, хотя и это не оправдание для убийц, но хоть как-то бы объясняло их действия.

Они хотят и мечтают убивать

Но призывы убивать русских звучат на Украине регулярно и это началось даже не в 2014 году.

Просто после майдана все это перекочевало на экраны телевизоров и стало самым настоящим мейнстримом. Убивать русских призывают журналисты хипстерского вида, с бородками и в очочках, убивать русских призывают симпатичные девушки-телеведущие, убивать русских призывают политики в своих выступлениях и на ток-шоу.

Они хотят и мечтают убивать. Они хотели и мечтали убивать. И они убивают. Не только солдаты, а вот все эти говорящие головы. Да и простые украинцы, кто годами видел и молчал, что их «защитники» ходят в свастиках и вольфсангелях, зигуют и цитируют «Майн Кампф». И кто внимал собственным журналистам и политикам, которые как мантру повторяли: «Убивать, убивать, убивать».

Зло должно быть побеждено

И тут главное понять, что никакие мирные переговоры, а уж тем более «жесты доброй воли», проблемы не решат. Они могут сделать ее только отложенной по времени и куда более кровавой и болезненной.

Потому что они все равно будут мечтать убивать русских. Даже еще больше, потому что один раз это сойдет им с рук. И именно поэтому Зло должно быть побеждено полностью и окончательно.