Эксклюзив 10 июля 2023, 13:09 (обновлено: 10 июля 2023, 14:10) «Нужно быть готовыми ко всему». Украина пойдет на провокацию в преддверии саммита НАТО Военный эксперт Михайлов: Украина совершит провокацию в зоне СВО, но в НАТО ее не примут

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Власти Украины предпримут попытку опасной провокации в зоне СВО в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, рассказал «360» военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, Запад поддержит действия киевского режима, однако в альянс страну все равно не примут.

Далее — прямая речь.

В преддверии натовского саммита в Вильнюсе можно с большой вероятностью предположить, что Украина предпримет некие экстраординарные провокации на линии боестолкновения. Я не сомневаюсь в том, что, вполне вероятно, это будет одобрено западными кураторами.

Это может быть как провокация на Запорожской атомной электростанции (мы помним, как Украина сама накачивала информационное пространство тем, что Россия, дескать, «подорвет, будет все плохо», а потом резко снизила тон, хотя обвиняли в попытках подрыва АЭС именно ее). Тон снизила — соответственно, вполне может готовить некую провокацию.

Опять же, неслучайно на Западе стали говорить о том, что у Украины есть собственное химическое оружие и она, может быть, его применит. Здесь можно говорить и о биоразработках тех же стран НАТО, а точнее — американцев, которые имеют более десятка биолабораторий двойного назначения на территории Украины и разрабатывали там боевые вирусы. Можно допустить и с этой стороны какую-либо провокацию.

В любом случае Украина должна что-то продемонстрировать: либо прорыв на фронте, чего не происходит, либо же какой-то жесткий удар по российским войскам, который вызовет страшные последствия.

Мы точно не знаем, что это может быть. В любом случае наша разведка работает, и мы всегда ожидаем самого худшего от столь подлой страны, как Украина, которая не выдерживает никаких договоров. Для них мировые конвенции неприменения того или иного вида вооружений абсолютно неприемлемы. Они нарушают все что можно.

Соответственно, ко всему нужно быть готовыми. Главное — у меня нет сомнений в том, что в НАТО она не будет принята.