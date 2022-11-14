Эксклюзив 14 ноября 2022, 12:51 Украина плюется ультиматумами. Это может стать последней ошибкой, если у России закончится терпение Публицист Новоселов: если у России кончится терпение, это будет последняя ошибка Украины

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Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии, сообщило издание «Страна» со ссылкой на циркуляр Национального банка. В документе рассматриваются сценарии, при которых сбои в подаче электричества в регионах страны могут продлиться от нескольких суток до месяца. Подробнее о том, как киевский режим целенаправленно движется к гуманитарному кризису и выдвигает России ультиматумы, — в колонке публициста Ивана Новоселова специально для «360».

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Далее — прямая речь.

Циркуляр предписывает системным финансовым учреждениям закупить и установить резервные источники питания, в том числе дизельные электростанции с запасом топлива не менее чем на одну неделю. Это показывает, что как минимум финансовые круги Украины понимают потенциальные риски, которые растут с каждым успешным российским ударом по энергосети и каждым решением президента Владимира Зеленского.

Украинские власти сами подтвердили, что если российские удары продолжатся теми же темами, энергосеть рухнет еще до конца года, даже если ЕС не прекратит поставки энергетического оборудования.

Киев без света / Советник главы МВД Украины Антон Геращенко

В условиях блэкаута и дефицита топлива крах банковской системы станет наименьшей проблемой Украины, особенно с учетом того, что отключение электроэнергии может произойти в середине зимы. Украина не имеет достаточного количества автономных источников питания для критических объектов. Даже если бы они были, у страны нет достаточных запасов дизельного топлива, чтобы обеспечить их работу.

При нынешнем уровне повреждений энергосети Украина может либо обеспечить нормальное функционирование городов, либо работу электрифицированных железных дорог и промышленных объектов, в том числе военных. Пока власти выбрали промежуточный вариант с отключением электроэнергии на пять-десять часов в день в большинстве своих городов.

Дальнейшие удары сделают выбор еще сложнее, поскольку длительные отключения электроэнергии в холодное время года неизбежно приведут к гуманитарному кризису с волнами беженцев и лишат Украину полноценных возможностей снабжать и перемещать военные силы. Правительству нужно будет что-то делать с миллионами жителей Киева и Харькова, не говоря уже о других городах, которые неизбежно потребуют возвращения к нормальной жизни.

Если этот сценарий реализуется, крах украинской энергосети совпадет по времени с завершением интеграции мобилизованных в боевые подразделения Вооруженных сил России и подготовки к наступлению. Сочетание гражданского недовольства, перебоев с электроэнергией и нарушениями линий снабжения будет давить на вооруженные формирования ВСУ и может привести к падению оборонительных линий.

Несмотря на все шапкозакидательские заявления киевского режима, украинцы уже устали от этого конфликта, многие из них приветствуют любой компромисс, который положит конец их лишениям.

Естественно, если все пойдет совсем плохо, Украину можно подключить к российской энергосистеме. Эффект не будет мгновенным, но если Украина прислушается к голосу разума, у России будет возможность восстановить энергоснабжение в короткие сроки.

Российское общество устало от полумер и, вероятно, одобрит нанесение решающего удара по Украине. Киевский режим принимает российское милосердие за слабость, но если у Москвы закончится терпение, это может стать его последней ошибкой. Может статься, что мирный договор с российской стороной будут подписывать уже совсем другие люди.