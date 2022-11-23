Эксклюзив 23 ноября 2022, 12:17 Украина планирует очередной грязный трюк. Все ради того, чтобы оставаться в центре внимания коллективного Запада Публицист Новоселов: Украина планирует очередную провокацию, чтобы обвинить Россию Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина продолжает обстрелы Запорожской АЭС, а МАГАТЭ по-прежнему закрывает на это глаза. В минувшие выходные ВСУ нанесли мощные артиллерийские и ракетные удары по электростанции, однако находящиеся на месте представители международной организации упорно придерживаются своей предыдущей позиции и заявляют, что не знают, кто именно обстреливает станцию, рассказал публицист Иван Новоселов в колонке для «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

Международное агентство по атомной энергии подтвердило серьезные разрушения объектов Запорожской атомной электростанции, в том числе хранилищ конденсата, из которых произошла утечка нерадиоактивных материалов, а также сильное повреждение подъездных путей. При этом эксперты организации отметили, что шесть реакторных установок находятся в стабильном состоянии, хранилища радиоактивных отходов не повреждены.

Режим Зеленского продолжает рассказывать байки о том, как русские обстреливают собственные силы, защищающие АЭС, и требовать от ООН создания демилитаризованной зоны вокруг станции. Хотя реакторы отключены и угроза для них невелика, Россия обеспокоена опасностью потенциального попадания снарядов или ракет в хранилища радиоактивных отходов.

Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции / РИА «Новости»

Российские эксперты по атомной энергетике предложили вывезти все опасные компоненты и материалы в Россию. Это предложение выглядит вполне разумным, поскольку снизит риск радиационной катастрофы и, вероятно, прекратит обстрелы со стороны Украины, которая намеревается спровоцировать такой инцидент и обвинить в нем Москву.

Есть признаки, что Запорожская АЭС — не единственная потенциальная цель украинских провокаций. Во вторник британская газета Daily Mail вышла с заголовком «Россия планирует совершить террористическую атаку на Белорусскую АЭС и возложить вину за нее на НАТО или Украину».

Мы прекрасно знаем, что российское нападение на Белоруссию исключено, особенно на АЭС, которую построили при непосредственном участии России. Она «костью в горле» для восточноевропейских русофобов. Ядерная катастрофа на БелАЭС, которую назвали потенциальной целью, может нанести огромный ущерб Белоруссии, России, а также Польше и Литве.

Великобритания постоянно раздувала украинский конфликт и оказывала полную медийную поддержку киевскому режиму. Когда Украина говорит, что русские собираются ее «подставить», мы знаем: она планирует очередную провокацию, очередной грязный трюк, который позволит ей оставаться в центре внимания коллективного Запада, который уже от нее устал.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС / РИА «Новости»

Статья в Daily Mail ссылается на разведывательное управление украинского Минобороны, так что стоит повысить уровень безопасности на БелАЭС и обеспечить ее надежную защиту от воздушных ударов и террористических атак.

Просто невероятно, насколько легко западная аудитория верит в такую наглую ложь. Европейцам давно пора потребовать от своих властей прекратить поддержку преступного режима, который открыто угрожает Европе ядерной катастрофой.

Особенно сейчас, когда они уже знают, что режим Владимира Зеленского не гнушается никакими средствами и не постесняется атаковать третью страну, чтобы раздуть конфликт и вовлечь в него НАТО.