Украина озабочена информационным конфликтом, но не боевым | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Украина озабочена информационным конфликтом, но не боевым Военный эксперт Дандыкин: ВС России готовятся вернуть оккупированные ВСУ территории

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ВСУ стремительно теряют живую силу, однако это не беспокоит киевский режим. Власти озабочены пафосной подачей своих небольших побед. Об этом в беседе с «360» по итогам брифинга российского Минобороны рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Далее — его прямая речь.

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Украинские войска только за последние сутки лишились около 900 военнослужащих, что примерно сопоставимо с двумя батальонами. Это внушительные потери.

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Однако сейчас ВСУ не считаются с потерями. Вероятно, это связано с куражом после успехов на Харьковском направлении и ситуацией вокруг Красного Лимана.

Противник стремится прорвать нашу оборону на различных направлениях. В том числе на юге и в сторону ЛНР. Также ВСУ проявляют активность на Донецком направлении, пытаясь выйти там в район аэропорта.

РИА «Новости»

Российская армия пользуется артиллерийским преимуществом ВКС. Союзные силы находятся в обороне. Это не мешает им уничтожать ресурсы противника.

При этом Россия готовится вернуть утраченные территории. Сроки реализации этой задачи могут зависеть от темпов частичной мобилизации.

Мне кажется, тем силам наших Вооруженных сил, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, нужно продержаться этот месяц. Дальше ситуация будет выправляться.

Новая реальность столкновений

Большая доля боевых задач сегодня возложена на артиллерию. Еще недавно считалось, что это рудимент Второй мировой войны и «младший брат» ракетных войск. Однако на поверку все оказалось не совсем так. Артиллерию используем и мы, и противник. Причем часть такого вооружения ВСУ получают от Запада.

РИА «Новости»

Нынешний конфликт стал прецедентом: идет не только вооруженное, но и информационное противостояние. Украина выставляет каждый свой малейший шаг как громадное достижение.

Россия возвращает родные земли

Однако уже ближайшие дни покажут правоту российских властей. Станет понятно, что армия Россия фактически находится на родной земле, а ВСУ — по сути, оккупанты. Этот факт доказывает гибель людей под обстрелами: местные жители выстрадали право быть в составе России.

Восемь лет кошмара в Донбассе и несколько месяцев СВО не должны пройти бесследно. Важно верить в победу и помнить, что в России были времена и посложнее.

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