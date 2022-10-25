Взрыв «грязной бомбы» на Украине. Реально ли это и кому выгодно? | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 19:06 Украина может взорвать «грязную бомбу» без одобрения Запада. Ей давно нечего терять Публицист Новоселов: Украина может взорвать «грязную бомбу» без одобрения Запада РИА "Новости"

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В последние несколько дней участились разговоры о риске использования на Украине «грязной бомбы». Глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из ряда стран НАТО, включая США, предупреждая о возможных последствиях. Вооруженные силы России проходят учения по действиям в условиях радиационного поражения. Но насколько реальна эта угроза и от кого она исходит? Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Угроза взрыва «грязной бомбы», то есть неядерной бомбы с начинкой из радиоактивных материалов, способной вызвать радиоактивное загрязнение большой территории, существовала с самого начала украинского конфликта. Хотя у киевского режима нет технологий, специалистов и технических средств для создания настоящего ядерного оружия, эта страна унаследовала от СССР ряд атомных электростанций, а также имеет доступ к чернобыльскому могильнику.

Значит, у украинской стороны есть доступ к радиоактивным материалам и технологические возможности создания «грязной бомбы» и ее применения. Россия тоже обладает такими возможностями, однако у нее достаточно настоящего ядерного оружия, включая тактические ядерные боеприпасы, которые могут нанести реальный урон и мгновенно решить исход конфликта в случае их применения.

Итак, угроза реальна, но от кого она исходит? Для этого стоит посмотреть, кто получит выгоды и преимущества в результате подобной провокации. Какими бы ни были обстоятельства, можно быть абсолютно уверенными, что Украина обвинит в этом Россию.

Что произойдет в результате применения «грязной бомбы»? Ее взрыв вызовет радиоактивное заражение достаточно большой территории, площадь которой будет зависеть от силы ветра, осадков и других метеорологических факторов.

Непосредственный ущерб от взрыва такой бомбы будет минимальным, пострадают только люди и объекты, находящиеся в непосредственной близости. Косвенный ущерб имеет форму радиоактивного заражения, в результате которого зона поражения может стать непригодной для проживания людей на годы, десятилетия и даже столетия — в зависимости от мощности заряда и уровня радиации.

Ущерб населению зависит от их близости к месту взрыва и уровню радиационного поражения. В любом случае у людей будут очень высокие шансы на выживание и отсутствие тяжких последствий для здоровья, если они будут находиться достаточно далеко от места взрыва и их незамедлительно эвакуируют из опасной зоны.

РИА "Новости"

Несмотря на уже озвученные обвинения со стороны Украины, трудно представить, какие выгоды Россия могла бы извлечь из такой операции. Взрыв «грязной бомбы» не нанесет никакого урона вражеским вооруженным формированиям. Использование ее на фронте — при том, что фронт проходит в регионах, ставших частью России, — выглядит бессмысленным, особенно с учетом того, что от нее могут пострадать и российские военные. Использование ее против украинских городов тоже не даст никаких осязаемых выгод, особенно если говорить о Николаеве и Одессе, где еще есть скрытые пророссийские настроения.

Власти Украины могут сколько угодно кричать, что это «попытка их подставить», но, честно говоря, России просто не нужно подставлять Украину. Да и в любом случае это не получится с учетом беспрецедентной поддержки Украины глобалистскими СМИ.

Так в чем же возможная выгода для России? Использовать взрыв как повод для каких-то действий? Но каких? Москве не нужны никакие дополнительные поводы для любых действий, которые она посчитает нужными в связи с украинской операцией. Однако Россия крайне обеспокоена риском такого развития событий, и именно это стало причиной беспрецедентной серии переговоров российского Минобороны с коллегами из НАТО.

Что от этого получит Украина? Обвинит Россию в использовании ядерного оружия и снова попытается вовлечь своих «друзей» из Североатлантического альянса в конфликт, чтобы раздуть его до уровня всемирной мировой ядерной войны.

Англосаксонские СМИ начнут кричать о «российских преступлениях» на весь мир, игнорируя здравый смысл, а украинская пропаганда получит еще одну точку влияния на население. Кроме того, применение такой бомбы в городе, где часть населения симпатизирует России, например, в Николаеве или Одессе, имеет смысл и с точки зрения запугивания населения Украины, чтобы люди не смели даже и думать о переходе на другую сторону.

Украина известна многочисленными провокациями за время нынешнего конфликта. Она создала множество «свидетельств российских зверств», которые в итоге оказались фейками или настоящими зверствами, но совершенными украинскими боевиками.

Глобалистские СМИ транслируют украинскую точку зрения, игнорируя любые высказывания и заявления России, причем даже прямые свидетельства, опровергающие украинскую дезинформацию, не доносятся до широкой публики.

Готовит ли Киев эту провокацию с одобрения Запада? Немногие независимые западные журналисты, освещающие украинский конфликт, считают, что вся эта история с «грязной бомбой» возникла по инициативе украинской стороны и что военные из США, Великобритании и других стран НАТО не давали разрешения на такую провокацию и, скорее всего, запретят ее после переговоров с Сергеем Шойгу.

Их цель заключается в том, чтобы ограничить конфликт территорией Украины и продолжать его до последнего украинца, а не в том, чтобы его география расширялась и под угрозу попали их собственные страны.

РИА "Новости"

Западные военные, в отличие от своих СМИ и даже официальных властей, хорошо понимают возможные последствия такой провокации и не страдают от недооценки возможностей России. Они осознают, что ядерная провокация создаст опасный прецедент, а возможный ответ Москвы вполне может стать началом новой мировой войны.

Может ли Украина сделать это без одобрения Запада? Да, это возможно. В отличие от России, украинским властям уже нечего терять, они показали, что готовы на все, чтобы нанести вред России. И пожертвовать собственными гражданами не представляет для них никакой проблемы.