Эксклюзив 08 января 2023, 15:20 Украина капитулирует раньше контрнаступления Политолог Михайлов призвал не верить заявлению Арестовича о готовящемся контрнаступлении РИА «Новости»

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Ближе к лету украинская армия собирается предпринять попытку контрнаступления. Такое заявление сделал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Политик заявил, что наступательные действия ВСУ могут быть серьезными и масштабными. Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что Украина как государство может не сохраниться до этого времени.

Далее — его прямая речь.

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На мой взгляд, не стоит верить советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу. Это человек, который просто воодушевляет собственную нацию. Он болтун. Еще ни разу его прогнозы не сбылись. Я бы сказал так: это чистый пиар.

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Более того, вряд ли Арестович имеет какие-то серьезные возможности для получения правдивой информации. Он просто озвучивает то, что ему говорят. А истинного положения дел о ситуации как на фронте, так и в украинской армии он не знает. Я так могу предположить.

Перелом в Донбассе не оставит шансов ВСУ

Это достаточно большой временной лаг до лета — пять месяцев. Украина может и не сохраниться до этого времени. Все зависит от того, когда произойдет перелом в Донбассе. Он уже надвигается: ВС России, ЧВК «Вагнер», подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова и войска ДНР и ЛНР сейчас фактически берут основные укрепрайоны в осаду и освобождают территорию. Что тогда будет делать украинская армия? Она просто побежит, потому что это основная линия фронта.

Из-под Херсона перебросили войска под Артемовск, из Харькова. Это делается для защиты донбасского периметра обороны. Я думаю, что после освобождения Донбасса у украинских военных не будет никаких шансов не то что на контрнаступление, а в принципе на сопротивление.

Без Запада Украина сломается

Они сопротивляются, пока получают свежие силы и, прежде всего, американскую и натовскую военную поддержку. Но Запад скоро окончательно убедится в том, что никаких шансов у ВСУ нет, что армия Украины терпит поражение и проиграет.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидером США Джо Байденом в Вашингтоне пообещал, что он переломит ситуацию в Донбассе.

Без помощи Запада Украина сломается, на мой взгляд, гораздо раньше того срока, когда будут предприняты любые попытки контрнаступления. Так что не стоит верить Арестовичу. Я очень надеюсь, что к лету русские территории освободят.