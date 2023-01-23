Спецоперация 23 января 2023, 15:22 Украина качает права и требует от Запада танки. Однако ВСУ они не помогут в любом случае Политолог Мезюхо: в конце концов Германии придется отдать Украине танки Leopard РИА «Новости»

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Украинская сторона требует от Запада больше оружия. Впрочем, сколь велики бы ни были военные поставки от ЕС и США, представителям киевского режима всегда будет мало. Поэтому страны Европы более не спешат отдавать последнюю «бронерубашку» — случись что, самим защищаться окажется нечем. Тем временем некоторые, например Польша, вовсе пытаются откровенно нажиться на конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки западных военных машин не изменят ситуацию в зоне российской спецоперации. Даже если каждая страна-партнер выделит ВСУ до полусотни танков, этого будет мало, ведь у России их тысячи. Глава государства также отметил, что передача западной военной техники украинским военным направлена прежде всего на мотивацию бойцов.

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На прошлой неделе, 20 декабря, на авиабазе Рамштайн в Германии представители стран НАТО и их союзники согласовали масштабы помощи ВСУ. Киевскому режиму пообещали ЗРК NASAMS, системы ПВО Avengers, снаряды и различные бронемашины. Германия не стала отдавать танки Leopard 2, которые просили украинцы, но не против, если Польша передаст свои. США отказались поставлять Вооруженным силам Украины танки Abrams.

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Оружие Запада не поможет

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» предположил, что Зеленский просто торгуется. Он откровенно говорит: «Дайте больше, дайте все, что у вас есть!»

«Зеленский постоянно занимается банальным вымогательством у западных партнеров. На те поставки, которые осуществляет Запад сегодня, президент Украины отвечает одной фразой: „Мало!“» — заметил Мезюхо.

Такое поведение вызывает раздражение не только у политической элиты Европы, но и рядовых европейцев, которые высмеивают украинского лидера в социальных сетях.

Думаю, сколько бы танков Европа и Соединенные Штаты ни поставили на Украину, это не поможет победить Россию на поле боя. Как говорит президент Владимир Путин, мы «пощелкаем» эту технику. Иван Мезюхо

Германию вынудят делиться

В конце концов немцы все-таки передадут Украине свои Leopard 2, вопрос в количестве и времени, допустил Мезюхо. Пока же Германия настаивает, что она не должна быть единственной стороной, поставляющей танки ВСУ.

«Возможно, в этом маневре немцы добьются успеха и США побудят еще какое-то государство передать часть танков Киеву. Но можно говорить с высокой долей уверенности, что ФРГ не передаст столько танков, сколько бы хотела получить Украина», — сказал политолог.

Он уточнил, что у немцев, судя по всему, просто нет такого количества военной техники, которого требует режим Зеленского. Да и Германии надоело оголять свои оборонные возможности, выполняя любые запросы украинской стороны.

Украина не проявляет никакой благодарности. Митинг ее беженцев в Берлине — яркий тому пример. Вместо того чтобы идти на фронт, эти люди живут на пособие в Германии и почему-то позволяют себе митинговать. Иван Мезюхо

По мнению Мезюхо, эта акция у бундестага наверняка вызвала раздражение у канцлера Германии Олафа Шольца. Но он сам себе поставил рамки даже не брауншвейгской, а «ливерной колбасы».

Польша старается заработать

Хотя Германия не против, чтобы Польша поставила украинцам танки Leopard 2, поляки не спешат. Они и так много чем помогли Украине, и взамен теперь требуют помощь для себя от Евросоюза и США.

Польша желает заработать, а не потратиться на конфликте на Украине. Если поляки будут поставлять еще больше оружия, чем это было раньше, то это может сопровождаться аннексией Западной Украины со стороны Варшавы. Иван Мезюхо

Только на таких условиях Варшава пойдет на усиление «военного сотрудничества» с Киевом, считает эксперт. Иначе поляки вместе с украинскими властями будут заниматься международным вымогательством военной техники у Европейского союза.

Ресурсы для ВСУ

Хотя Зеленский заявил, что поставки западной военной техники влияют на мотивацию украинцев, большинство стараются скрыться от очередной волны мобилизации. Повестки снова начали раздавать на улицах, людей насильно забирают в военкоматы.

Мезюхо подчеркнул, что на Украине еще есть некий мобилизационный ресурс. К тому же принятые законы ограничивают права и свободы людей, их откровенно терроризируют. Но дело сводится не только к живой силе для пополнения рядов ВСУ.

«Дело в том, что дополнительные мобилизационные ресурсы необходимо обучить, одеть, обуть, накормить. А вот с этим проблемы. Зеленский пытается их решить, но, судя по всему, у него не все в этом направлении выходит», — подытожил политолог.