Украина движется к краху. Ее обороноспособность держится только за счет Запада | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 19:05 Украина движется к краху. Ее обороноспособность держится только за счет Запада Экс-разведчик Клупов: Россия не сдаст Херсон, Украину ожидает крах РИА "Новости"

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Херсон — важная стратегическая точка как для России, так и для Запада, сообщили зарубежные СМИ. По их данным, если ВСУ одержат победу, Москва и Киев могут возобновить переговоры. Однако ветеран военной разведки, бывший начальник разведки Сухопутных войск российской армии, полковник, Герой Российской Федерации Рустем Клупов заявил в разговоре с «360», что говорить сейчас о возможном выходе союзных сил из города преждевременно, ведь Украина близка к своему краху.

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Далее — прямая речь.

Падение Херсона преждевременно

Соотношение сил и подготовка наших войск к обороне Херсона, на мой взгляд, позволяют судить, что его падение преждевременно. Давайте посмотрим, как будут развиваться боевые действия дальше. Сегодня плацдарм еще настолько крупный. В центре находится населенный пункт с мощными строениями — не деревянными, а бетонными, каменные дома. Плюс погодные условия не способствуют наступлению.

Боевой дух украинской армии подорван после огромных потерь на всех направлениях. У меня нет такого ощущения, что мы сдаем Херсон.

Важен не сам город, а плацдарм на правобережной части Украины. Это как мозоль на больной пятке. Соответственно, этот плацдарм нужен и нам, чтобы развивать дальше наступление.

ВСУ нужно уничтожить его, потому что все каноны военного искусства не терпят нахождения такого плацдарма на своей территории. Он всегда будет угрожать Кривому Рогу и Николаеву, будет способствовать тому, что нам в дальнейшем, если мы переходим в наступление, не придется форсировать Днепр. Развитие наступления с этого плацдарма очень выгодно для нас.

Стратегические удары

Однозначно переговоры между Москвой и Киевом могут состояться только в том случае, если какая-то из сторон начнет серьезно проигрывать. Сейчас мы начали наносить стратегические системные удары по инфраструктуре Украины, направленные на вывод энергетической составляющей этой страны из строя.

Плюс чисто составляющие моменты — это отсутствие своей военной промышленности, которая могла бы восстанавливать боеспособность, отсутствие или исчерпание мобилизационных людских ресурсов. Все это показывает, что число наемников и их участие в украинской армии переходит за половину по личному составу.

РИА "Новости"

Украина идет к полному краху

ВСУ по технике и вооружению на 80% перешли на иностранные образцы — начиная со стрелкового оружия и заканчивая средствами ПВО, в том числе артиллерией и бронетанковой техникой, за исключением только танков. Они остались бывшего советского производства или изначально советского производства, которые были модернизированы в странах Варшавского договора. Их срочно восстанавливают и ремонтируют, добывая со всех концов мира. С другой стороны — любая иностранная техника требует серьезных логистических усилий.

Система обслуживания и поставки даже специализированных ГСМ. Ее эксплуатация на технических маслах и жидкостях, которые производятся или могут производиться на Украине, становится невозможной. «Тигры» и БМП уже начинают туда попадать от безысходности, и то это не самые лучшие и передовые образцы техники, которые есть на планете. Переучивать украинских летчиков на F-16, к примеру, бессмысленно — это большая трата времени, а к их эксплуатации Киев не готов.

Это все говорит, что Украина идет к полному краху, ее обороноспособность держится только за счет Запада. То есть если сегодня западные партнеры киевского режима перестают его поддерживать, то послезавтра там наступает коллапс во всех направлениях.