Украина движется к краху. Ее обороноспособность держится только за счет Запада | 360°

07 ноября 2022, 19:05
Украина движется к краху. Ее обороноспособность держится только за счет Запада
Экс-разведчик Клупов: Россия не сдаст Херсон, Украину ожидает крах
Херсон — важная стратегическая точка как для России, так и для Запада, сообщили зарубежные СМИ. По их данным, если ВСУ одержат победу, Москва и Киев могут возобновить переговоры. Однако ветеран военной разведки, бывший начальник разведки Сухопутных войск российской армии, полковник, Герой Российской Федерации Рустем Клупов заявил в разговоре с «360», что говорить сейчас о возможном выходе союзных сил из города преждевременно, ведь Украина близка к своему краху.
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Далее — прямая речь.
Падение Херсона преждевременно
Соотношение сил и подготовка наших войск к обороне Херсона, на мой взгляд, позволяют судить, что его падение преждевременно. Давайте посмотрим, как будут развиваться боевые действия дальше. Сегодня плацдарм еще настолько крупный. В центре находится населенный пункт с мощными строениями — не деревянными, а бетонными, каменные дома. Плюс погодные условия не способствуют наступлению.
Боевой дух украинской армии подорван после огромных потерь на всех направлениях. У меня нет такого ощущения, что мы сдаем Херсон.
Важен не сам город, а плацдарм на правобережной части Украины. Это как мозоль на больной пятке. Соответственно, этот плацдарм нужен и нам, чтобы развивать дальше наступление.
ВСУ нужно уничтожить его, потому что все каноны военного искусства не терпят нахождения такого плацдарма на своей территории. Он всегда будет угрожать Кривому Рогу и Николаеву, будет способствовать тому, что нам в дальнейшем, если мы переходим в наступление, не придется форсировать Днепр. Развитие наступления с этого плацдарма очень выгодно для нас.
Стратегические удары
Однозначно переговоры между Москвой и Киевом могут состояться только в том случае, если какая-то из сторон начнет серьезно проигрывать. Сейчас мы начали наносить стратегические системные удары по инфраструктуре Украины, направленные на вывод энергетической составляющей этой страны из строя.
Плюс чисто составляющие моменты — это отсутствие своей военной промышленности, которая могла бы восстанавливать боеспособность, отсутствие или исчерпание мобилизационных людских ресурсов. Все это показывает, что число наемников и их участие в украинской армии переходит за половину по личному составу.
Украина идет к полному краху
ВСУ по технике и вооружению на 80% перешли на иностранные образцы — начиная со стрелкового оружия и заканчивая средствами ПВО, в том числе артиллерией и бронетанковой техникой, за исключением только танков. Они остались бывшего советского производства или изначально советского производства, которые были модернизированы в странах Варшавского договора. Их срочно восстанавливают и ремонтируют, добывая со всех концов мира. С другой стороны — любая иностранная техника требует серьезных логистических усилий.
Система обслуживания и поставки даже специализированных ГСМ. Ее эксплуатация на технических маслах и жидкостях, которые производятся или могут производиться на Украине, становится невозможной. «Тигры» и БМП уже начинают туда попадать от безысходности, и то это не самые лучшие и передовые образцы техники, которые есть на планете. Переучивать украинских летчиков на F-16, к примеру, бессмысленно — это большая трата времени, а к их эксплуатации Киев не готов.
Это все говорит, что Украина идет к полному краху, ее обороноспособность держится только за счет Запада. То есть если сегодня западные партнеры киевского режима перестают его поддерживать, то послезавтра там наступает коллапс во всех направлениях.
США
Россия
НАТО
Специальная военная операция РФ на Украине
Ситуация в Херсоне
Херсон
Наступление ВСУ на Херсон
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